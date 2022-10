La Fiorentina torna a vincere in Conference: 3-0 agli Hearts

EDIMBURGO (SCOZIA) (ITALPRESS) – La Fiorentina trova i primi 3 punti in Europa della sua stagione superando agevolmente gli Hearts in trasferta per 3-0. Una gara già indirizzata nel primo tempo, grazie alle reti di Mandragora e Kouamè arricchite poi dal sigillo di Jovic nella ripresa.

I viola passano dopo appena 4 minuti: Terzic lavora un buon pallone dalla destra e crossa con il mancino in mezzo trovando Mandragora, che si inserisce con i tempi giusti e batte di testa Gordon per l’1-0. Dopo una fase di equilibrio, Igor va vicino al raddoppio al 21′ con un gran mancino dalla distanza che viene neutralizzato in corner da Gordon. Il 2-0 è nell’aria e arriva al 43′: Jovic crossa dalla sinistra e si forma una grande mischia in area che viene risolta da una splendida mezza rovesciata di Kouamè, che firma così il secondo gol per i suoi. In pieno recupero, Saponara si addormenta in difesa spalancando la strada a Ginnelly che va al tiro con il destro, ma Gollini è attento e respinge in angolo. In avvio di ripresa, gli scozzesi rimangono in 10 quando, dopo appena 3 minuti, Neilson trattiene per la maglia Jovic da ultimo uomo, con l’arbitro che tira fuori il rosso diretto. Gli uomini di Italiano controllano il resto della gara senza troppo affanno, trovando poi il tris al 34′. Martinez Quarta avanza a grandi falcate e serve in area sulla destra Kouamè, rasoterra dentro per Jovic che, tutto solo, deposita in fondo al sacco per il 3-0 che chiude la contesa. Il finale è pura accademia e il risultato non cambierà più. La Fiorentina trova dunque la sua prima vittoria nel girone, salendo al secondo posto nel girone a quota 4, alle spalle del Basaksehir (7) che non va oltre lo 0-0 a Riga. Tra una settimana, Biraghi e compagni se la vedranno nuovamente con gli scozzesi ma stavolta al “Franchi”.

