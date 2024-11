La Fiorentina vola con Kean e vince 1-0 a Torino

TORINO (ITALPRESS) – Settima vittoria consecutiva (la quinta in Serie A) per la Fiorentina di Raffaele Palladino, che batte per 1-0 il Torino di Paolo Vanoli al termine di una partita “sporca”, che consente però al team viola di raggiungere l’Atalanta al secondo posto della classifica del campionato. Decisiva la rete nel finale di primo tempo di Kean. Per i granata invece quinto ko nelle ultime sei uscite in Serie A, da sommare all’uscita di scena dalla Coppa Italia.

Avvio di studio da parte di entrambe le squadre, che vivono una prima fase di gara fatta più di folate improvvise che di iniziative ben costruite. Le difese sembrano infatti avere la meglio per tutto il corso del primo tempo, fino però al grossolano errore da parte di quella granata: lancio lunghissimo da parte di Ranieri sul quale Maripan buca clamorosamente l’intervento che permette di fatto a Kean di battere Milinkovic-Savic e di portare avanti la Fiorentina. Errore da parte del difensore del Torino che potrebbe però riscattarsi pochi minuti più tardi, insaccando, sugli sviluppi di calcio piazzato, il colpo di testa del potenziale 1-1: il tutto però avviene da posizione di fuorigioco. Si va all’intervallo dunque sull’1-0 per i toscani.

Il Torino in avvio di ripresa manda un segnale aagli avversari: cross di Pedersen e rovesciata di Sanabria, alta sulla traversa di De Gea. Sarà poi lo stesso esterno granata ad andare ancora vicino al pari, con l’imbucata di Walukiewicz a liberare proprio Pedersen che colpisce il palo. Chance granata alla quale risponde poi la Fiorentina, sempre con un palo, stavolta colpito su calcio di punizione dal neo entrato Mandragora, bravo a disegnare la traiettoria fermata dal montante della porta del Torino. Finale concitato, con i granata in fase di forcing e la Fiorentina che tiene duro sul vantaggio minimo fino allo scadere dei cinque minuti di recupero concessi da La Penna, che mettono così fine alla sfida dell’Olimpico Grande Torino.

