La fiscalità internazionale dopo il Covid, giovedì 18 il webinar promosso da 24ORE Business School

Il dibattito sulla fiscalità internazionale d’impresa negli ultimi mesi è di grande rilevanza, non solo a livello nazionale, ma globale. Un tema oggi stretto tra conseguenze economiche della pandemia e della digitalizzazione dell’economia, da una parte, e le esigenze di trasparenza e lotta alla pianificazione fiscale aggressiva, dall’altra.

Un’analisi approfondita su questi scenari, e tutto ciò che ne viene direttamente interessato, sarà al centro del webinar Transfer Pricing, Direttiva DAC6 e Digital Tax organizzato da 24ORE Business School, scuola di alta formazione che offre corsi sulle principali industry di riferimento e sempre in prima linea nello studio dell’attualità, con il patrocinio dell’Università di Bergamo e la partecipazione di PwC TLS, uno dei principali studi di consulenza legale e tributaria in Italia.

L’incontro offrirà uno spazio di confronto tra amministrazione finanziaria, professionisti e imprese, per approfondire le nuove sfide che attendono gli operatori del settore, grazie ad autorevoli protagonisti del mondo tributario e con la presenza di brand di caratura internazionale come Ariston, EssilorLuxottica, Generali, Mondadori, Sacmi Group, Unicredit e Vodafone Italia.

Fulcro del dibattito saranno i principali temi di attualità connessi al Transfer Pricing, la direttiva DAC6 e la Digital Service Tax, in merito ai quali si cercherà di fare chiarezza tra nuovi adempimenti, dubbi e richieste di certezze da parte delle imprese.

L’appuntamento è per giovedì 18 marzo, a partire dalle ore 9, in streaming sul sito di 24ORE Business School, al quale sarà possibile accedere gratuitamente dopo aver effettuato la registrazione.

“Le imprese affrontano sempre nuove sfide per una gestione efficace dei rischi e degli adempimenti fiscali. Questo è particolarmente vero se consideriamo i recenti sviluppi della fiscalità internazionale d’impresa, con gli impatti della pandemia e della digitalizzazione dell’economia, e gli ultimi interventi domestici in materia di Dac6 e Transfer Pricing” dichiara Fabrizio Acerbis, Managing Partner di PwC TLS. “In questo contesto è fondamentale la comprensione piena – tramite il confronto con le Aziende e l’Amministrazione Finanziaria – dei nuovi istituti, divenuti già realtà o che lo diverranno nel prossimo futuro”.

Il webinar si inserisce all’interno del Master Fiscalità Internazionale, corso della 24ORE Business School pensato per consulenti aziendali, responsabili fiscali e amministrativi di azienda, funzionari di amministrazioni statali o giovani praticanti di studi professionali, desiderosi di ampliare le proprie conoscenze sul piano economico-giuridico.

Il Master analizza in modo sistematico la fiscalità internazionale e le principali novità che interessano i soggetti economici che operano a livello transnazionale alla luce del nuovo scenario economico post Covid 19.

I relatori

Gianluigi Bizioli, Università di Bergamo, PwC TLS

Giovanni Criscuolo, PwC TLS

Chiara Grechi, PwC TLS

Laura Greco, Head of Tax – Vodafone Italia

Lina Juk, PwC TLS

Marco Lio, PwC TLS

Enrico Macario, PwC TLS

Giorgio Massa, PwC TLS

Velio Alessandro Moretti, Head of Transfer Pricing – Generali

Giacomo Soldani, Head of Tax – EssilorLuxottica

Carlo Romano, PwC TLS

Silvia Sardi, Ariston

Dario Sencar, PwC TLS

Antonio Tanza, Mondadori

Paolo Francesco Tripoli, PwC TLS

Walter Vigo, Unicredit

Pietro Vitale, Head of Tax – Sacmi Group