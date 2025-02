La Fise presenta il 2025, Di Paola “Al via quadriennio importante”

ROMA (ITALPRESS) – Primato agonistico, formazione professionale, inclusione sociale e sport al centro delle attività. Sono questi i quattro pilastri fissati dalla Federazione Italiana Sport Equestri per il 2025 e presentati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la Sala Presidenti di Palazzo H del Coni. “E’ un quadriennio importante, l’obiettivo è arrivare a Los Angeles con le nostre discipline olimpiche rappresentate. Iniziamo questi quattro anni con gli occhi puntati su Parigi ma anche con lo sguardo rivolto alle nuove missioni che ci ha affidato la Costituzione”, ha esordito il presidente della Fise, Marco Di Paola. Missioni che derivano dai cambiamenti degli ultimi anni, “dalla creazione di nuovi attori, come Sport e Salute, alla riforma del lavoro sportivo, che hanno avuto un epilogo con l’ingresso dello sport della Costituzione con l’articolo 33”, e che riguardano gli aspetti “educativo, di benessere psicofisico e sociale”. Per tale motivo, ha aggiunto Di Paola, “nasce ‘Fise Socialè che utilizzerà gli strumenti del terzo settore per raggiungere gli obiettivi, che sentiamo nostri e che vogliamo raggiungere”.

Grande attenzione anche ai grandi eventi, a partire dallo CSIO5* di Piazza di Siena (definita “il punto di riferimento”) in programma dal 21 al 25 maggio e che rientra nelle Rolex Series. Tra gli altri eventi da non perdere, il Campionato di Endurance a Castiglion del Lago, dal 20 al 28 giugno, e ArenaFISE, in programma il 6 e 7 novembre all’interno del contesto di Fiera cavalli Verona, oltre ai campionati italiani di tutte le discipline Fise.

“In questi anni è cambiato molto il rapporto tra mondo dello sport e istituzioni, portando a un cambiamento di rotta – ha spiegato ancora Di Paola -. E’ cambiata la direzione pure nel supportare lo sport, i contributi diminuiscono e le missioni aumentano. Per supportarle, la Fise, terza federazione in Italia come indipendenza dai contributi pubblici, sta portando sempre più attività a servizio dei tesserati per creare nuove entrate”.

Presente anche il segretario generale Simone Perillo, che ha concluso: “La sfida è su molteplici fattori. Due mandati fa la federazione era provata da un commissariamento, e dopo otto anni affrontiamo il nuovo quadriennio con piena serenità. La sfida è erogare servizi venendo incontro alle esigenze del movimento sportivo, supportare i nostri atleti e dare valore ai nostri partner e sponsor, fondamentali per la crescita”.

