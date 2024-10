“La Fisica che ci piace”, la lezione show di Schettini arriva al Teatro Acacia

“La Fisica che ci piace“, la lezione show dell’istrionico prof. Vincenzo Schettini arriva a Napoli. Mercoledì 5 febbraio va in scena al Teatro Acacia (Via Raffaele Tarantino, 10) il docente più simpatico del web con il suo spettacolo che sta riscuotendo grande successo ovunque. In tutta Italia sono milioni le persone che seguono le lezioni di fisica del professor Schettini, tra Instagram, Facebook, Youtube e TikTok. Un fenomeno recente, esploso negli ultimi anni. O meglio, nel 2017, quando Schettini – una laurea in Fisica, una cattedra alle superiori – ha deciso di postare il suo primo video, oggi virale. Il suo segreto? L’empatia. La possibilità davvero unica di entrare in sintonia con tutti, complice quella sensibilità tutta da insegnante follemente innamorato della propria materia.

La sua simpatia travolgente e la sua competenza scientifica non sono esclusivamente fonte di ispirazione per migliaia di studenti, ma qualità che hanno costruito una vera e propria fanbase: bambini, genitori, altri insegnanti. Insomma, Vincenzo Schettini è un prof amato davvero da tutti. Spesso il suo cellulare e le sue chat sono inondati da teneri messaggi di apprezzamento: “Vorrei tanto un prof come lei!”, “Grazie perché mio figlio è tornato a studiare”. Ma, le belle notizie non finiscono qui. Anzi.

Adesso il Prof Schettini approda finalmente a teatro, trasformando il palcoscenico in una grande aula scolastica, in cui tutti gli spettatori saranno di nuovo allievi, per una lezione tanto affascinante da diventare un viaggio travolgente. È in arrivo, infatti, La fisica che ci piace – La lezione show, un nuovo e originalissimo spettacolo targato Vera Produzione e presentato da Paolo Ruffini.

Tra esperimenti di fisica e suggestioni varie che questa magnifica materia può esercitare nel nostro quotidiano, il pubblico verrà coinvolto in un’esperienza (teatrale) unica e immersiva.

Amanti della fisica o nostalgici delle lezioni al liceo, semplici curiosi curiose o assetati di sapere, il prof. Vincenzo Schettini si è attrezzato per accontentare tutti, con la sua lezione-show. Un’occasione più unica che rara per esplorare da vicino il mondo della fisica. Può capitare di assistere a lezioni spettacolari, più difficile prendere parte ad uno spettacolo che diventa lezione (anche di vita)!

I biglietti per assistere allo spettacolo di Vincenzo Schettini al Teatro Acacia, organizzato da Veragency e Berti Live, sono già in vendita sui circuiti Go2 e Ticketone, oltre al botteghino del teatro.