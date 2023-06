La follia dilaga, che Erasmo avesse già intuito tutto?

Ieri, seconda domenica di giugno, è probabile che più di un italiano, a causa del tempo incerto, abbia preferito rinunciare alla gita al mare o in montagna. Può anche darsi e non è una ipotesi remota, che sia stato costretto a farlo per motivi di attenta gestione del proprio budget. Seduto al fresco da qualche parte tranquilla, avrà potuto concentrare la propria attenzione, per qualche ora libera o quasi di viaggiare fuori dai sentieri della routine quotidiana, su quel genere di notizie che non legge tutti i giorni per i motivi più diversi. Quindi su ciò che oramai da troppo tempo si sta verificando con frequenza sempre crescente, attorno a sé, in casa propria. Con questi due vocaboli va inteso non solo la sua dimora, ma il mondo intero di cui egli é cittadino. Tirando il freno all’ attivitá cerebrale, che per tutti di questi tempi si muove con velocità decisamente inusuale, in un giorno di ferie la Signora Rossi nella parte nord del Paese e il Signor Bianchi in quella sud, riescono a prendere in considerazione spunti particolari che nei giorni lavorativi stentano a mettere a fuoco. Il Maresciallo della locale stazione dell’ Arma e il Capostazione in pensione del villaggio discorrevano, seduti su una panchina sotto gli alberi del piazzale antistante la chiesa, all’ inizio con animo lieve, poco dopo seriamente e comprensibilmente perplessi e turbsti di quanto quotidianamente sta accadendo in questo mondo, a corpo e non a misura. Sottintendendo così che non era un solo problema a angosciarli, bensì una serie di elementi che, per loro e un pò per tutti, lasciavano intravedere in lontananza i quattro cavalieri che precedono e annunciano l’arrivo dell’ Apocalisse. Probabilmente i due personaggi pubblici locali sono andati un pò oltre quanto si può annusare nell’ aria- quanto fa la suggestione! -mentre l’atteggiamento più che cauto nel reagire alle notizie, provenienti sia dall’interno che dall’ esterno del Paese, appare fin troppo adeguato. Così i due responsabili in loco, uno dell’ ordine pubblico e l’altro del trasporto su rotaia, hanno iniziato a guardarsi intorno, sebbene solo con la mente, a trecentosessanta gradi, non tralasciando nessun aspetto della realtà. Da quella esplorazione a tutto campo è venuta fuori, trovando in perfetta sintonia i due qualificati, Maresciallo e Capostazione, in sostanza d’ accordo, su un cardine ancora a tutti gli effetti fuori dell’ ordinario, non pertanto straordinario. Lo stesso che ha messo in ginocchio l’ umanitá e, per quel che ne resta, si sta adoperando per fare altrettanto. Quel cardine è la follia, che si sta dimostrando in concreto, poco nel positivo e molto, a ben valutare ancor più, nelle sue espressioni più fortemente negative. L’Oscar preceduto da tre segni meno, volendo anche di più, va all’ unanimità a ciò che stanno facendo, oramai da circa due anni, Putin & Co all’ Ucraina e dintorni. Da ancora prima che iniziassero la messa a ferro e fuoco di quel paese e la carneficina della sua popolazione, da Mosca arrivavano in tutto il mondo comunicati menzogneri e deliranti, in perfetta cattiva fede, che non potevano essere stati partoriti se non da menti malsane o quanto meno disturbate. Potrebbero costituire ulteriore prova di ciò gli atti di accusa lanciati dal Cremlino verso Kiyv, completamente gratuiti. Con l’ aggiunta che, prima ancora che venisse chiesta quale fosse la ragione di quel comportamento, lo Zar fuori tempo e fuori luogo si è prodigato, insieme ai fratelli della Filibusta, a fornire giustificazioni poverelle e, soprattutto non richieste. Evidentemente ritenendo non fosse palese il diverso proposito di quella ciurma, solo per ribadire il proposito di annettere alla Russia quel paese manu militari. È noto che già l’imperatore romano Giustiniano, nel codice che porta il suo nome, facesse annotare che:” excusatio non petita, manifesta est accusatio”, portata ai tempi correnti vale a significare che fornire una giustifica non richiesta, è da essere considerato un vero e proprio riconoscimento di colpa. È lunghissima la lista di situazioni del genere che stanno facendo in modo di allontanare il ritorno della normalità non solo in Italia, ma un pò dappertutto. Qualsiasi aspetto trovasse positivo Erasmo da Rotterdam in quella malattia mentale, una cosa è certa. Fino a non molti anni fa, quando un giovane si allontanava dal villaggio- per molti di loro era la prima volta -per adempiere all’ obbligo del servizio di leva, veniva erudito in fretta e furia dai parenti e conoscenti, su tutte le bruttezze che il mondo era pronto a presentargli. L’ anziano di casa, perlopiù proveniente dal contado, ripeteva continuamente al giovane che andava a imparare come si difende la patria, che era cosa nota da tempi e temporum che, ovunque nel mondo, c’erano di sicuro almeno uno scemo per villaggio e un pazzo per famiglia. Non era pertanto un evento raro imbattersi in uno di essi. Tanto era quanto di peggio gli sarebbe potuto capitare durante la trasferta in grigioverde. Se quell’anziano potesse vedere ciò che accade di questi tempi, deciderebbe di riflettere con forti sensi di colpa, su come fosse stato ottimista al tempo in cui si era dedicato all’ argomento. Concluderebbe riprendendo un’ affermazione dei suoi predecessori: “al peggio non c’è mai fine”. Sicuramente riceverebbe molti consensi, anche se fuori tempo utile.