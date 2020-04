La Fondazione Achille Scudieri dona mille mascherine prodotte da Tecnofibre (Adler) al cardinale Sepe

“In questa emergenza non dobbiamo dimenticare il ruolo fondamentale che la Chiesa sta portando avanti nel tenere unite le persone e per questo un grazie lo dobbiamo anche e innanzitutto al nostro arcivescovo, cardinal Crescenzio Sepe. Per questo ci sembra doveroso donare all’Arcidiocesi le mascherine che, col dovuto senso di responsabilità, abbiamo iniziato a produrre”. È quanto dichiara Paolo Scudieri, presidente della Fondazione Achille Scudieri e di Adler Pelzer Group, multinazionale leader nella componentistica automotive, nell’annunciare la donazione di mille mascherine prodotte dal gruppo Adler attraverso lo stabilimento Tecnofibre di Morra De Sanctis in Irpinia nelle mani del Cardinal Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli. Rispondenti ai requisiti di legge, per un ciclo di vita pari a dieci lavaggi, saranno destinate dall’Arcidiocesi alle persone più bisognose.