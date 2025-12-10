La fondazione Banca delle Visite si prepara a celebrare 10 anni di solidarietà

È fissato per Giovedì 11 Dicembre 2025 l’appuntamento con il Charity Gala per il Decennale di Banca delle Visite, una serata all’insegna della partecipazione e della condivisione con l’obiettivo di raccogliere fondi per donare 500 nuovi screening di Prevenzione.

Formello (RM) – Dieci anni fa nasceva la Fondazione Banca delle Visite da un’idea semplice quanto ambiziosa da parte di Health Italia S.p.A. e Mutua MBA: sostenere il diritto alla salute uguale per tutti. Quella che era un’intuizione solidale è oggi una realtà nazionale presente in 19 regioni italiane, capace di donare oltre 10.000 visite specialistiche, esami diagnostici e screening di Prevenzione a persone e famiglie in difficoltà stimolando un vero e proprio welfare di prossimità.

Per celebrare il traguardo dei 10 anni, il Charity Gala, che si terrà giovedì 11 Dicembre a Roma, presso l’Opificio, una serata speciale dedicata a raccogliere fondi per sostenere 500 screening di prevenzione da destinare a chi non può permetterseli.

La serata sarà condotta dalla giornalista RAI e volto del TG3 Ester Maria Lorido e vedrà la partecipazione di personalità del mondo istituzionale, politico e artistico, con un contributo speciale di Lino Banfi .

A sostenere la causa saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, volti noti dello spettacolo e altri esponenti delle amministrazioni locali: il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il vicesindaco della città metropolitana di Roma Pierluigi Sanna, il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, l’assessore regionale all’inclusione sociale e servizi alla persona in Lazio Massimiliano Maselli, l’onorevole Luciano Ciocchetti, l’attrice Matilde Gioli, l’attore Marco Rossetti, il conduttore televisivo Savino Zaba e l’attore Fabrizio Sabatucci.

In questo decennio Banca delle Visite è diventata un punto di riferimento quale strumento di utilità sociale, grazie alla capillarità di intervento e alla possibilità di aiutare persone di tutte le età e per ogni tipologia di visita o esame medico. Essenziale è stato in questi anni il supporto dei Soci Fondatori e la collaborazione di Amici e Point, SuperDottori, Comuni Amici e delle Aziende che hanno scelto di sostenere la missione della Fondazione, contribuendo alla realizzazione di progettualità in ambito Humans, Pet e Sport.

“Ogni visita donata è un sorriso per chi la riceve, una storia di solidarietà e una speranza che diventa realtà” – dichiara la Fondazione in una nota. – “Invitiamo persone e aziende a trasformare questa occasione in un’azione concreta di responsabilità sociale e di welfare di prossimità per il benessere dell’intera comunità”.

L’evento sarà anche l’occasione per conoscere i protagonisti del circuito solidale.

**** CHARITY GALA 10th BANCA DELLE VISITE Giovedì 11 dicembre 2025 ore 20:00 presso L’Opificio Italiacamp via Luigi Pierantoni,2 00146 ROMA