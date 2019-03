La Fondazione Banco Napoli incorpora quella di Chieti: da domani la fusione è ufficiale

La Fondazione Banco Napoli assorbe la Fondazione Chieti Abruzzo e Molise (ex Fondazione Carichieti) con una fusione per incorporazione. Domani 4 marzo alle ore 12, nella sede di via Tribunali a Napoli, si svolgerà la riunione del Consiglio generale per dare il via libera ufficiale all’operazione, la prima fusione di due Fondazioni di matrice bancaria nel Mezzogiorno.

L’operazione è partita nei mesi scorsi, con un’intesa raggiunta dai consigli di amministrazione dei due enti. L’ente partenopeo così accresce il proprio patrimonio: fra gli effetti più rilevanti l’acquisizione da parte napoletana di Palazzo de Mayo.