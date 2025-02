La Fondazione Cdp lancia il primo Premio Innovazione Sociale: oltre 500 mila € alle migliori idee

Oltre mezzo milione di euro alle migliori idee innovative per favorire l’inclusione sociale e professionale delle fasce più deboli della società. Fondazione Cdp, ente non-profit fondato da Cassa Depositi e Prestiti, lancia il primo ‘Premio Innovazione Sociale’, dedicato agli enti del Terzo Settore, alle cooperative e alle imprese sociali che già generano un impatto positivo e duraturo sui territori, basandosi sull’utilizzo di nuove tecnologie, dell’intelligenza artificiale o su forme di vita di comunità (ad esempio il co-housing). Le candidature sono aperte fino al 7 aprile 2025.

L’iniziativa, che mette a disposizione complessivamente più di 500mila euro, è rivolta ai migliori progetti di inclusione sociale o professionale che guardano alle categorie fragili, in particolare anziani soli, persone senza dimora, con disabilità e affette da problemi di dipendenza, ma anche vittime di violenza, detenuti o ex-detenuti, migranti e rifugiati politici.

Tre le categorie, sulla base del diverso stato di avanzamento del progetto. Per ciascuna ci saranno un primo e un secondo classificato, per importi pari a 90mila e 45mila euro rispettivamente.

Il Premio Innovazione Sociale si avvale anche di un riconoscimento speciale, del valore totale di 90mila euro, sostenuto da Fondazione CDP in collaborazione con Intesa Sanpaolo per il Sociale, struttura del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata al contrasto delle disuguaglianze e delle povertà e alla promozione dell’inclusione sociale. Questo “Premio Speciale” sarà assegnato all’iniziativa più innovativa ed efficace nell’applicare strumenti tecnologici e di intelligenza artificiale per favorire l’inclusione sociale e/o lavorativa di soggetti fragili.

Inoltre, per accelerare la crescita dei progetti delle organizzazioni vincitrici, Fondazione Cdp con la Direzione Impact, che opera all'interno della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Barrese, metterà a disposizione conti correnti, servizi e strumenti dedicati, tra cui finanziamenti ad importo massimo di 250mila euro a condizioni agevolate, e la possibilità di usufruire della piattaforma For Funding di raccolta fondi di Intesa Sanpaolo.

