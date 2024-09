La Fondazione Grimaldi dona un’ambulanza al Pronto soccorso greco

In linea con il suo impegno per la sostenibilità e il supporto alle comunità locali, la Fondazione Grimaldi, in collaborazione con il Gruppo Grimaldi, ha deciso di donare un’ambulanza ben equipaggiata a Ekav (il centro nazionale greco di Pronto soccorso) per potenziare il servizio di assistenza sanitaria nella regione nord-occidentale greca della Thesprotia. L’evento di consegna ufficiale dell’ambulanza si è tenuto martedì 17 presso il Terminal T1 del porto di Igoumenitsa. Alla cerimonia di consegna erano presenti il presidente di Ekav Nikos Papaevstathiou, il sindaco di Igoumenitsa Panagiotis Ntais, il sindaco del Comune di Souli Athanasios Ntanis, il parlamentare Vassilios Giogiakas, ed altri rappresentanti delle autorità della Thesprotia. L’ambulanza è stata benedetta da Padre Velissarios, rappresentante dell’Autorità Vescovile Ortodossa locale.

La donazione dell’ambulanza si inserisce in un più ampio programma di interventi promossi dalla Fondazione Grimaldi in tema di sostegno ai bisogni essenziali delle popolazioni costiere e di economia circolare. “La donazione di questa ambulanza moderna e completamente attrezzata è un esempio importante di solidarietà, riconoscimento ed aiuto disinteressato ai servizi di pronto soccorso dell’Ekav e, di conseguenza, alla comunità locale della Thesprotia”, ha dichiarato Papaevstathiou. “Quest’ambulanza – ha continuato il presidente di Ekav – potenzierà l’attuale dotazione dell’Ekav e sarà impiegata dai nostri soccorritori e medici che operano 24 ore su 24, fornendo assistenza preospedaliera immediata a tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Queste iniziative dimostrano l’importanza della collaborazione e del partenariato tra il Pubblico ed il Privato per il bene comune e, allo stesso tempo, spingono tutti noi a continuare a fare il nostro dovere con dedizione ed impegno”.

A nome della famiglia Grimaldi è intervenuto Guido Grimaldi, presidente di Igoumenitsa Port Authority S.A., oltre che consigliere della Fondazione Grimaldi. Rivolgendosi alla platea, ha affermato: “La nostra famiglia si è sempre premurata di assistere i bisogni delle comunità presenti nei Paesi in cui il Gruppo Grimaldi opera, anche attraverso la Fondazione Grimaldi. Siamo lieti oggi di poter contribuire a potenziare il servizio di pronto soccorso della Grecia nord-occidentale, consegnando questa ambulanza alla città di Igoumenitsa, capoluogo della regione della Thesprotia”.

Tra le numerose attività portate avanti nel Mediterraneo, dal 2020 la Fondazione Grimaldi è intervenuta anche in Grecia: in particolare, l’ente ha fornito supporto all’ospedale pubblico di Filiates, comune ubicato a pochi chilometri da Igoumenitsa, e a quello di Heraklion, sull’isola di Creta.

La donazione dell’ambulanza alla comunità della Grecia nord-occidentale sottolinea ancora una volta l’impegno della Fondazione Grimaldi e del Gruppo Grimaldi verso la responsabilità sociale d’impresa e la promozione di pratiche sostenibili che migliorano la qualità della vita delle comunità locali.