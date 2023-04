La Fondazione Lyceum di Mara Fusco vince gara di flamenco in Spagna. Cannito è nel Cda del Mercadante

Fondazione Lyceum di Mara Fusco sempre più sugli scudi a Napoli ed in Italia. Non scopriamo certamente l’acqua calda ricordando i fasti del Lyceum di Via Ligorio Pirro ma, questa volta, gli ultimi due importanti risultati conseguiti dalla Fondazione sono così diversi eppure così strettamente legati. Scriviamo di un successo nel flamenco direttamente in terra di Spagna e, notizia recentissima, della nomina a membro del cda del Teatro Mercadante di Napoli di Luciano Cannito, già direttore della compagnia di Balletto del Teatro di San Carlo di Napoli e del Teatro Massimo di Palermo, ma soprattutto ex allievo di Mara Fusco. Procediamo con ordine, magari cronologico. Qualche settimana fa, in occasione dell’ottava edizione del “Concurso Internacional de Baile Flamenco Puro”, in scena a Jerez de la Frontera, i giovani danzatori della “Fondazione Lyceum Mara Fusco” Camilla Cimmino ed Alessandro Cerqua hanno espugnato il palco spagnolo aggiundicandosi il primo posto della loro categoria. Un appuntamento attesissimo con una settimana di vera e propria full immersion flamenca creata da Monica Morra, direttrice dell’Accademia y Compañia Arte y Flamenco Torino Italia. “Flamenco Puro” ha infatti aperto le porte a bailaores provenienti da tutto il mondo e di tutti i livelli eha visto come protagonisti tra i giurati Ana Morales, vincitrice del Premio Nazionale di Danza. Del resto non è un caso che il “Concurso Internacional de Baile Flamenco Puro” anche quest’anno abbia beneficiato di importanti collaborazioni con istituzioni nell’ambito del flamenco quali il Festival de Jerez, Fundaciòn Cristina Hereen e Tablao Arenal. Fino alla vittoria napoletana di questo 2023. Formati presso la Fondazione napoletana, entrambi con formazione classica, il duo composto da Camilla Cimmino ed Alessandro Cerqua ha approfondito i propri studi di flamenco con la maestra Raffaella Caianiello fino al conseguimento dei risultati strabilianti di questa ottava edizione del concorso di Jerez de la Frontera. Neanche il tempo di finire gli ultimi festeggiamenti dei due baldi giovani di Mara Fusco che piomba su tutti i giornali la nomina di Luciano Cannito nel cda del Teatro Mercadante. La scelta del Ministro Gennaro Sangiuliano ha ovviamente intercettato la componente coreutica in seno al Teatro Nazionale di Napoli, punto di riferimento cittadino ma, in realtà, di tutto il Mezzogiorno d’Italia. E così ecco che la scia lunga di Mara Fusco continua ad insinuarsi ovunque, fin dentro le quattro mura istituzionali cittadini, a seguito dei centocinquanta artisti nati e cresciuti nelle sale di Via Ligorio Pirro. Ma sono proprio le parole di Luciano Cannito a fare breccia nei cuori e nelle menti di chi segue la danza, infatti il direttore e coreografo non ha esitato a ricordare come “alle 15 seguivo i corsi di danza da Mara Fusco a Napoli che, per aiutarmi, mi faceva suonare il piano nelle classi successive, pagandomi ventimila lire. Eravamo poveri. Ma se ripenso a quegli anni non ritrovo un senso di angoscia se non per la perdita di mio padre, vivevo con sete di conoscenza”. Un risultato dopo un altro come in una matrioska che si ripete ad oltranza da anni ed un nome, quello di Mara Fusco, ormai impresso nelle vite e nelle carriere di centinaia di ballerine e ballerini indiretti testimonial di un Lyceum amato e seguito ovunque e comunque. In attesa dei prossimi successi, non ci resta che rileggere la storia attraverso il sito ufficiale https://www.crdlyceumnapoli.it/.