La fondazione presieduta da Letizia Moratti promuove il business in Tanzania. Incontro con l’ambasciatore Marco Lombardi

L’Ambasciatore Marco Lombardi è intervenuto ieri alla conferenza stampa della MZumbe University di Dar es Salaam nella quale, insieme con il rettore Lughano Kusiluka e al preside Prosper Ngowi, ha presentato ai media locali il progetto per la creazione di un “Business Incubator” in collaborazione con la Fondazione E4Impact e l’Università Cattolica di Milano. E4Impact è una fondazione che vede tra i suoi membri Mapei, WeBuild, Intesa San Paolo ed è presieduta da Letizia Moratti. Nel corso dell’evento, Lombardi ha colto l’occasione per donare all’ateneo copie del libro “Geronimo Stilton: a journey to discover Italy. A thousand wonders” e per annunciare che l’Ambasciata d’Italia, in collaborazione con la Dante Alighieri, offrirà corsi di italiano in occasione della prossima “Settimana della Lingua italiana nel mondo”. Il professor Kusiluka ha posto un particolare accento sull’importanza che in Tanzania si annette alla creazione di nuovi imprenditori e ha auspicato che, grazie al contributo italiano, si possano creare nuove opportunità di business tra Italia e Tanzania.