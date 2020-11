La Fondazione Scudieri dona tablet e smartphone all’ospedale Santobono per le lezioni online dei bambini

“Abbiamo voluto dare un contributo sostanziale a quella che è un’emergenza strettamente collegata a quella sanitaria del Covid-19: l’emergenza educativa. La tecnologia non può sostituire il valore della didattica in presenza, ma questa situazione ci impone di intervenire con gli strumenti che abbiamo. Abbiamo voluto dedicare questa iniziativa alla memoria di mio padre Achille, che nella sua vita ha voluto sempre mettere al centro la dignità della persona, a partire dai bambini. Proprio per questo, lui stesso, promosse la nascita della Fondazione”. E’ quanto dichiara Paolo Scudieri, presidente della Fondazione Achille Scudieri e di Adler Pelzer Group, multinazionale leader nella componentistica automotive, nell’annunciare la donazione di dispositivi per la didattica a distanza nelle mani di Annamaria Minicucci, direttore generale dell’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon. “Si tratta di una prima iniziativa – aggiunge Scudieri – cui ne seguiranno altre, per altri ospedali e strutture. E’ importante che imprese e istituzioni investano, in questo periodo ancora di più, nella scuola per tutti i bambini che non possono in questo periodo vivere la didattica in presenza. La perdita di un terzo di anno scolastico può comportare un calo dell’1,5% del Pil di qui a fine secolo, secondo quanto denuncia l’Ocse: non possiamo permetterci di perdere tempo su questo fronte”. L’iniziativa è realizzata col contributo di Euronics Tufano e iFund Impresa Sociale.Al di là del tema della scuola, per far fronte all’emergenza, la Fondazione Scudieri sostiene la raccolta fondi della Regione Campania “La Campania sa fare squadra. #noicisiamo”, con cui ognuno può donare con un versamento all’Iban IT38V0306903496100000046030, causale “Covid-19 donazione”. Il supporto della Fondazione Scudieri alla Regione Campania consiste anche nell’attivare una rete internazionale finalizzata a reperire nuovi prodotti, strumenti e tecnologie per la prevenzione e la cura.