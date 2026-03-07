La forma e la sostanza di norma procedono di pari passo, aumentando cosi l’impatto dell’ argomento trattato

I canali dell’ informazione hanno diffuso e, a distanza di un giorno, confermato, il contenuto delle ultime, almeno per ora, dichiarazioni di Trump al mondo intero. Esse vertono sui propositi indefinibili elaborati da quell ‘inquilino della Casa Bianca nei confronti dei pretendenti nuovi tiranni di Tehran. Supportato in pieno da Netanyhau, l’Apprendista Stregone Biomdo ha informato il mondo, senza esitazioni di sorta, di voler praticare nei confronti dell’Iran un intervento di annientamento della possibilità di agire. Esso dovrebbe essere compiuto sulla falsa riga di quanto in passato ha fatto la chirurgia umana quando al paziente veniva praticata una lobotomia. In una sintesi che vorrebbe rendere semplice la descrizione di quella procedura, si può affermare che,cosi facendo, si potrebbe ridefinire il ruolo, sia dentro che fuori dei suoi confini, di quello che fu il glorioso impero Persiano fondato dall’ Imperatore Ciro II°detto Il Grande. Quest’ ultimo regnò sui persiani applicando tutti gli accorgimenti che avessero potuto garantire al suo popolo libertà di pensiero e azione. Una chiosa che possa servire a comprendere appieno la similitudine appena accennata, recita che, da dopo l’uscita di scena dello Scha Rezha Pahlevi, l’Ayatollah Khomehyni fece in modo da far ricadere sugli iraniani la vanificazione di quell’ esempio ante litteram di regime democratico. Il seguito è abbastanza noto perchè, inasprendosi sempre più la dittatura teocratica, quel paese è diventato il pendent

orientale di Guantanamo, arricchito dal delirio religioso dei carcerieri. Il risultato é visibile e commentabile senza alcuna preclusione di sorta.

Probabilmente sará stato già confinato dalla maggior parte dell’ umanità in una sorta di Palude Stigia, con l’intento di lasciarla dissolvere al soffiare del vento soffiato dalla democrazia.