La formula magica di Nicola Oddati: nuovo caso per il professor Pietro Maiorana

di Marco Milano

Nicola Oddati torna nelle librerie con un “noir”. Protagonista del suo romanzo è Pietro Maiorana alle prese con una nuova indagine. “La formula magica”: questo il titolo di un libro che tra suspence e thriller completa la trilogia realizzata da Nicola Oddati. Indagini e destini che si intrecciano, la nuova “avventura scritta” di Oddati per Spazio Cultura Edizioni, è stata presentata in anteprima a Torino al Salone Internazionale del Libro. Atteso finale di una trilogia che lascerà sicuramente spazio a dibattiti e interpretazioni, “La formula magica” punta a scalare le classifiche dei libri più letti del 2025. Nicola Oddati, parallelamente alla carriera politica e accademica, (è docente di Economia Pubblica, Economia Politica e Teoria dei Giochi), ha coltivato una grande passione per la matematica e la musica, due elementi che insieme a riferimenti storici e filosofici, ritornano nelle trame dei suoi romanzi. “La formula magica” segue “Il teorema della corda” (Mondadori), primo capitolo di una serie che fonde logica e mistero, e “La trappola del gioco” (Spazio Cultura Edizioni), in entrambi è protagonista sempre il professore Maiorana. Un “viaggio” che tocca città italiane è quello del romanzo ma anche quello dello stesso Oddati che presenterà la sua nuova “creatura” in una vera e propria tournée letteraria che partirà proprio da Napoli, che insieme a Milano, Londra e la Sicilia sono anche le località protagoniste nel libro di una scia di misteriosi apparentemente irrisolvibili. Una lotta serrata tra il bene e il male è al centro dell’indagine del matematico Pietro Maiorana.

“Con il terzo capitolo delle indagini matematiche di Pietro Maiorana – si legge nella presentazione del libro – Oddati spinge ancora più in là un’indagine che, partendo da fatti di cronaca, arriva a toccare i nodi complessi della stessa esistenza: il rapporto tra il determinismo cosmico e il libero arbitrio, tra lo spazio e il tempo e in definitiva tra il bene e il male. Si tratta di un genere letterario del tutto nuovo, quello di Oddati, che richiama i lavori di Eco e Dan Brown spingendosi oltre. Giallo, thriller, cultural thriller, romanzo politico, realismo magico e fantasy sono mescolati fino a confondersi per dare vita a un genere che possiamo definire unico”. Profondamente legato alla città di Napoli e ispirato dalle melodie di Pino Daniele e dal jazz, Nicola Oddati anche in questo nuovo romanzo ha voluto unire nella sua scrittura riflessione, ironia e una costante ricerca del significato nascosto dietro le cose. Accanto al matematico Pietro Maiorana ci sarà l’avvocato Agatino Dell’Aquila per fare luce sulla vicenda. Pietro, reduce da un’aggressione quasi fatale e da una relazione finita, si trova coinvolto in un’indagine che lo riguarda più da vicino di quanto immagini. A supportarlo, oltre ad Agatino, ci saranno un alto prelato e una giornalista affascinante e controversa, Greta, che assumerà un ruolo sempre più centrale sia nel caso che nella sua vita. Mentre le indagini si allargano e il mondo comincia a fare i conti con una pandemia che sconvolgerà vite e abitudini, Pietro dovrà affidarsi alle sue competenze matematiche e scientifiche per decifrare un enigma che sembra intrecciarsi con le leggi della fisica e i segreti del passato. “Ma la vera sfida sarà capire fino a che punto il destino e il libero arbitrio guidano davvero le scelte umane”.