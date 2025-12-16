La Formula1 torna in Portogallo, a Portimao nel 2027-2028

Roma, 16 dic. (askanews) – La Formula 1 torna a Portimao. Il Portogallo si va dunque a inserire, nel biennio 2027-2028, in un calendario ricchissimo, andando a riempire il vuoto lasciato dall’interruzione del rapporto con Zandvoort, il cui contratto scadrà nel 2026. La F1 non corre a Portimao dal 2021. Nelle uniche due apparizioni (2020 e 2021) sul circuito dell’Algarve, celebre per i suoi saliscendi e ormai diventato una tappa tradizionale per la MotoGP, vinse Lewis Hamilton, allora pilota Mercedes. In Algarve il re incontrastato fu Lewis Hamilton. Prima del biennio 2020-2021 il GP del Portogallo di F1 si correva invece all’Estoril, con 12 edizioni consecutive su quel circuito: la prima la vinse Alain Prost nel 1984, l’ultima Jacques Villeneuve nel 1996: in mezzo da ricordare il trionfo di Ayrton Senna nel 1985, quello di Riccardo Patrese nel 1991 e di Michael Schumacher nel 1993. Poi la lunga assenza di 24 anni prima dell’approdo a Portimao. Che ora si prepara a tornare ad ospitare la Formula 1.