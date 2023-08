La forza degli Atenei, le parole di Lucio d’Alessandro sui giovani del Sud

Oggi, è apparso un articolo su il Mattino, tra quelli “riservati agli abbonati”, quindi ritenuto particolarmente importante, dal titolo La forza degli Atenei che può far crescere i giovani del Sud, anche se poi viene ”marcato” con quattro minuti di lettura, seguendo la nuova prassi comunicativa che costituisce solo un aide à la lecture, ma non certo l’interesse dell’articolo correlato, invece, alla ricchezza concettuale e logica del suo procedere ed all’altezza è spessore delle finalità che si propone l’Autore.

Il Rettore Lucio d’Alessandro coglie questa occasione per stigmatizzare una linea di successo accademico delineata in occasione nei recenti festeggiamenti dei 60 anni della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), “evidenziando la sensibilità crescente delle Università verso una nuova “quarta missione”, in aggiunta a quelle tradizionali della didattica, della ricerca e dell’animazione culturale: ossia accompagnare i laureati nel mondo del lavoro”. Lo conosco da moltissimi anni e nella sostanza, si è impegnato sempre per la costruzione di un futuro solido degli studenti, dando una chiara risposta di “investire in ulteriori anni di formazione, all’università, evitando di cercare di inserirsi subito nel mondo del lavoro” ed aggiunge: “se in altri Paesi avanzati l’università appare con chiarezza la scelta migliore, in Italia la bassa percentuale di laureati (solo il 27% dei trentenni, contro il 42% della media europea) è segno di una qualche resistenza a riconoscere nell’economia della conoscenza la chiave per la realizzazione personale e professionale”. Poi passa ad esaminare i dati statistici dell’ Istat che “certificano il vantaggio netto della laurea: tra i 30-34enni laureati il tasso di occupazione è, infatti, di oltre 12 punti più elevato rispetto ai diplomati, e lo stipendio del 40% più alto. Non è un caso che nei Paesi meno sviluppati le nuove generazioni che hanno fame di affermarsi puntino con decisione sull’università”, invitando alla non autoflagellazione, in quanto il livello medio delle università italiane si colloca, infatti, tra i migliori al mondo, superato unicamente da tre colossi economico-accademici come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Cina”. Questa considerazione risponde anche a un’altra domanda che le famiglie meridionali tendono a porsi: scegliere un Ateneo del Sud o migrare verso atenei del Nord?

Da un lato, il livello medio molto alto delle università italiane dipende dalla presenza di eccellenze disseminate in tutte le aree del Paese, da Nord a Sud (di qui l’idea del ministro Bernini, che può rivelarsi vincente, di un “Erasmus” nazionale); dall’altro le Università del Mezzogiorno potrebbero costituirsi come leader nella partita, decisiva per i prossimi anni, del cosiddetto “Piano Mattei”, che mira ad attivare un processo virtuoso di crescita per l’area nord-africana attraverso la migliore formazione”. Accorata la raccomandazione del Rettore d’Alessandro, di restare al Sud potrebbe essere dunque davvero una buona idea, per molti versi: per i bilanci familiari, per il riconosciuto prestigio di molti atenei del Mezzogiorno, e per le prospettive concrete di crescita che questi scenari lasciano intravedere” Si sofferma poi sull’opportuno collegamento dell’uso delle risorse del Pnrr per incrementare i partenariati estesi, i dottorati industriali, e più in generale, tutte le feconde interazioni tra mondo produttivo e mercato del lavoro.

.Ottimo il ragionamento della consapevolezza, che in Europa è molto forte, che vede l’università come attore decisivo per la crescita sociale ed economica; l’altro riguarda l’attenzione all’università come luogo in cui si apprende e si sperimenta in presenza, per periodi lunghi e intensi”

Nel caldeggiare l’importanza di questo articolo che studenti, docenti e famiglie certamente approfondiranno, mi consentirete di condividere la chiusura dell’articolo esprimendo il giudizio

“Ai giovani, appena diplomati, vorrei ricordare una frase che ripeteva Umberto Eco agli studenti bolognesi e anche ai giovani che incontrava nei suoi seminari all’Università Suor Orsola Benincasa: «Di qualsiasi cosa i mass media si stanno occupando oggi, l’università se ne è occupata venti anni fa, e quello di cui si occupa oggi l’università sarà riportato dai mass media tra vent’anni. Frequentare bene l’università vuol dire avere vent’anni di vantaggio». In un mondo che corre sempre più velocemente, acquisire questo enorme vantaggio può fare davvero la differenza tra costruire il proprio futuro oppure subirlo””!!. Mi accodo io, infine, con la frase del Semiologo “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita. Chi legge avrà vissuto 5000 anni. La lettura è una immortalità all’indietro.“