La forza della sostenibilità in Italia oggi, al via il seminario estivo di Symbola. La diretta streaming

E’ cominciato stamattina, martedì 5 luglio, e proseguirà fino a sabato 9 luglio, a Treia, in provincia di Macerata, il Seminario estivo di Symbola, intitolato quest’anno “La forza della sostenibilità in Italia oggi”. Arrivato alla ventesima edizione, il Seminario si è affermato come uno dei più importanti appuntamenti nazionali di riferimento sull’economia, la società e l’economia, sui temi della sostenibilità, dello sviluppo, della competitività e del posizionamento strategico del Paese. Lo ha annunciato la stessa “Fondazione delle qualità italiane”, ricordando che il seminario sarà preceduto, come tradizione, dal Festival della soft economy, arrivato alla decima edizione, che si svolgerà da oggi (5 luglio) al 7 luglio. Quest’anno, al centro dei due appuntamenti c’è il tema della sostenibilità, “non come un vincolo astratto, ma come una chiave per le difficili sfide che abbiamo davanti”, sottolineano gli organizzatori. “Come dice il Manifesto di Assisi, affrontare con coraggio le crisi legate al clima, alla pandemia e alla guerra è necessario, ma rappresenta anche un’occasione per costruire un’economia e una società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro”, proseguono. E ancora: “Possiamo farlo a partire dalla convinzione che non c’è nulla di sbagliato in Italia che non possa essere corretto con quanto di giusto c’è in Italia. Possiamo farlo se chiamiamo a raccolta le energie migliori e se guardiamo il nostro Paese negli occhi, senza pigrizia e con più empatia: è la missione che da sempre condivide la Fondazione Symbola”.

Importanti i numeri dei due appuntamenti organizzati dalla Fondazione, che promuove e aggrega le “qualità italiane”: 22 appuntamenti, oltre 180 relatori, 51 ore di confronto e dibattito in presenza e in diretta streaming, 28 partner e patrocini. “Molta della forza della sostenibilità in Italia – dichiara Fabio Renzi, segretario generale Fondazione Symbola -, oggi viene proprio dai quei territori che saranno il decisivo banco di prova della nostra capacità di affrontare le sfide che abbiamo di fronte: dai mutamenti climatici all’economia circolare, dalle nuove opportunità all’urgenza di combattere le crescenti disuguaglianze; dalla nuova centralità della montagna alla necessità di dar vita alle nuove filiere della bioeconomia, prima tra tutte quella dei boschi, delle foreste, del legno-arredo e delle costruzioni all’attuazione del Piano Nazionale Complementare al PNRR per la rigenerazione dell’Appennino centrale, colpito dai sismi del 2016 e del 2009”. Dunque, “occorrono una società e un’economia più empatiche, in cui creatività, ricerca e tecnologia danno vita a nuovi processi di produzione di beni e servizi, si incrociano e valorizzano il patrimonio culturale materiale e immateriale di mestieri e saperi tradizionali e si alimentano di bellezza, relazioni e valori”. Poi aggiunge: “L’iniziativa, giunta alla sua XX edizione, rappresenta una delle principali e più originali piattaforme di incontro, scambio, narrazione delle qualità italiane: dalla meccanica all’agroalimentare, della ricerca al terzo settore, dalla cultura alla manifattura”.