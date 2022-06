La forza della sostenibilità in Italia oggi, dal 7 luglio il seminario estivo promosso da Symbola

Dal 7 al 9 luglio ritorna l’appuntamento annuale con il Seminario estivo promosso dalla Fondazione Symbola, (con Unioncamere, la Camera di commercio delle Marche, la Regione Marche, la Città di Treia e il Commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 2016) che quest’anno ha per titolo: “La forza della sostenibilità in Italia oggi. Coesione, Innovazione, Libertà”. L’appuntamento si terrà nella città di Treia, in provincia di Macerata.

“La sostenibilità non è un vincolo astratto ma una chiave per le difficili sfide che abbiamo davanti – si legge nella presentazione del seminario -. Come dice il Manifesto di Assisi affrontare con coraggio le crisi legate al clima, alla pandemia, alla guerra è necessario, ma rappresenta anche un’occasione per costruire un’economia e una società più a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro. Possiamo farlo a partire dalla convinzione che non c’è nulla di sbagliato in Italia che non possa essere corretto con quanto di giusto c’è in Italia. Possiamo farlo se chiamiamo a raccolta le energie migliori e se guardiamo il nostro Paese negli occhi, senza pigrizia e con più empatia”.

Come sempre il Seminario sarà preceduto dal Festival della Soft Economy nei giorni di martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 luglio.

Per maggiori informazioni e per registrarti, visita il sito e scopri di più.