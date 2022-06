La forza della sostenibilità in Italia oggi, dal 7 luglio torna il seminario estivo promosso da Symbola

Il Seminario Estivo di Symbola, intitolato quest’anno ‘La forza della sostenibilità in Italia oggi’, si terrà dal 5 al 9 luglio a Treia. Arrivato alla sua XX edizione, il Seminario Estivo è uno dei più importanti appuntamenti nazionali di riferimento su società ed economia, sui temi della sostenibilità, dello sviluppo, della competitività e del posizionamento strategico del Paese. E, come tradizione, sarà preceduto dal Festival della Soft Economy, arrivato alla X edizione che si svolgerà dal 5 al 7 luglio. Tra i promotori del doppio appuntamento promosso dalla Fondazione Symbola ci sono oltre al Comune di Treia, che lo ospita per il X anno consecutivo, Unioncamere, la Camera di Commercio delle Marche, la Regione Marche con l’Assessorato alla Cultura, il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, Uncem, Fondazione Cariplo, Fondazione Fitzcarraldo, , Federparchi, Ifel – Fondazione Anci, Bim Tronto, Legambiente, Kyoto Club, Borghi più belli d’Italia, Forum Terzo Settore, Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, Confindustria Macerata, Confidi Macerata, Comieco, Cobat, Ecopneus, Efi, Sternenergy, Rimel, Diasen, Carsa, Fondazione Hubruzzo, Officina Italia. Quest’anno al centro dell’attenzione del Festival e del Seminario Estivo c’è il tema della sostenibilità non come un vincolo astratto ma come chiave per le difficili sfide che abbiamo davanti. ”Come da tradizione, i primi tre giorni sono dedicati ad analisi e declinazioni tematiche e territoriali del tema generale che abbiamo scelto e che dà il titolo al doppio appuntamento proposto da Symbola. Molta della forza della sostenibilità in Italia oggi viene proprio dai quei territori che saranno il decisivo banco di prova della nostra capacità di affrontare le sfide che abbiamo di fronte – dichiara Fabio Renzi, segretario generale Fondazione Symbola – c’è bisogno di una società e di un’economia più empatiche in cui creatività, ricerca e tecnologia danno vita a nuovi processi di produzione di beni e servizi, si incrociano e valorizzano il patrimonio culturale materiale e immateriale di mestieri e saperi tradizionali e si alimentano di bellezza, relazioni e valori”.

‘La Camera di Commercio delle Marche anche quest’anno ha voluto confermare la collaborazione con la Fondazione Symbola – dichiara Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio delle Marche – per la migliore riuscita del doppio appuntamento del Festival della Soft Economy e del Seminario Estivo. Un appuntamento di valenza nazionale che vede lo stesso sistema camerale italiano, con Unioncamere, come promotore ma che ha anche una valenza fortemente regionale per il contributo di idee, di visioni, di stimoli che la Camera di Commercio delle Marche saprà raccogliere e valorizzare. La cultura e il territorio sono asset strategici nei programmi delle Camera di Commercio e per questo è importante che l’appuntamento di Treia della Fondazione Symbola dia molto spazio a questi temi, a partire da quelli legati al Piano Nazionale Complementare al Pnrr per l’Appennino centrale colpito dagli eventi sismici del 2016 e del 2009, alle strategie per la valorizzazione dei Borghi e dello straordinario patrimonio culturale, naturale e paesaggistico regionale, alla promozione delle comunità energetiche fino alle prospettive aperte dalla nuova frontiera dell’economia circolare”. “Siamo particolarmente orgogliosi – dichiara il sindaco di Treia, Franco Capponi – che per il decimo anno consecutivo il Festival della Soft Economy e il Seminario Estivo della Fondazione Symbola si svolgano a Treia. Per noi, per Treia, è un onore ospitare una tra le più prestigiose ed importanti iniziative di riflessione e di confronto sui temi economici, sociali, culturali e politici di interesse nazionale. Tra i temi che saranno al centro degli appuntamenti del Festival della Soft Economy e del Seminario Estivo – sottolinea il sindaco di Treia che è anche delegato Anci Marche nella Cabina di regia per la Ricostruzione post sisma 2016 – ci sono tutti quelli che rappresentano le sfide che il nostro territorio deve affrontare per dar vita ad un vero e proprio progetto di rigenerazione economica e sociale grazie alle opportunità del Piano Nazionale Complementare al quale sarà dedicata la giornata di apertura con la presentazione dei relativi bandi di imminente pubblicazione”. ”Improntare, fin da ora, interventi e politiche all’insegna della salvaguardia ambientale – dichiara Guido Castelli, assessore al Bilancio e alla Ricostruzione Regione Marche – e dello sviluppo sostenibile, per incidere positivamente e con concretezza poi, in un domani non così lontano, sul bene delle nuove generazioni e, soprattutto, sullo stato di salute del Pianeta. Temi di primissimo piano che saranno affrontati, con acume e spirito di approfondimento, in occasione della X edizione del ‘Festival Soft Economy’ organizzato dalla fondazione Symbola”. “La collaborazione dell’Assessorato alla Cultura della Regione Marche al Festival della Soft Economy e al Seminario Estivo della Fondazione Symbola – dichiara Daniela Tisi, dirigente Settore Beni e Attività Culturali della Regione Marche – è frutto della comune visione che riconosce l’importanza della cultura nella società ma anche nell’economia, raccontata e rappresentata ogni anno nel Rapporto ‘Io sono Cultura’ di Symbola, redatto grazie anche al partenariato della Regione Marche”.

Programma



Tra i Relatori



Ermete Realacci

Presidente Fondazione Symbola

Paolo Gentiloni

Commissario europeo per gli affari economici e monetari

Monica Maggioni

Direttrice Tg1 Rai

Catia Bastioli

Amministratore delegato Novamont

Francesco Starace

Amministratore Delegato e Direttore Generale Enel

Regina De Albertis

Presidente Assimpredil ANCE – Cda Fondazione Symbola

Pina Picierno

Vicepresidente Parlamento europeo

Vincenzo Boccia

Presidente Luiss

Camilla Colucci

Amministratore Delegato Circularity

Fabio Renzi

Segretario generale Fondazione Symbola

Giovanna Melandri

Presidente Maxxi e Human Fondation

Andrea Prete

Presidente Unioncamere

Marina Migliorato

Cda Illy

Nando Pagnoncelli

Presidente Ipsos Italia

Maria Letizia Gardoni

Presidente Coldiretti Marche

Antonio Calabrò

Presidente Museimpresa, Cda Fondazione Symbola

Ilaria Catastini

Direttrice Generale Fondazione Maire Tecnimont

Giuseppe Tripoli

Segretario generale UNioncamere

Antonella Cavallari

Segretario generale IlLA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana

Claudio Gubitosi

Fondatore e Direttore Giffoni Festival

Manuela Rafaiani

Giornalista, Cda Fondazione Symbola

Maurizio Martina

Vicedirettore generale FAO

Maura Latini

Amministratrice delegata Coop Italia

Francesco La Camera

Direttore generale Irena – Agenzia internazionale per le energie rinnovabili

Maria Porro

Presidente Assoarredo e del Salone del Mobile

Agostino Re Rebaudengo

Presidente Elettricità Futura

Rossella Muroni

Vicepresidente Commissione Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici Camera Deputati

Giovanni Legnini

Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione sisma 2016

Isabella Ceccarini

Giornalista Rinnovabili.it

Gino Sabatini

Presidente Camera di Commercio delle Marche

Vanessa Pallucchi

Portavoce Forum Terzo Settore

Gianni Silvestrini

Presidente Kyoto Club

Aldo Bonomi

Sociologo – Fondatore e Direttore del Consorzio Aaster