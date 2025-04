La forza espressiva delle mani: in mostra fino al 30 aprile a Napoli le fotografie di Franco Esse

La sede di Perlearti e Archivio Mediterranea (a Napoli in via Consalvo 99H) ospita fino al 30 aprile la mostra fotografica di Francesco (detto Franco) Esse. Sono esposti gli scatti realizzati dal 1998 al 2024. Lo stesso fotografo spiega la genesi della mostra. “Un giorno al mio studio – racconta Esse -, David Miliozzi scrittore e poeta, mi chiese un ritratto da inserire nella sovraccoperta di un suo libro. Così, mentre preparavo il set, mi chiese di sbirciare tra i miei lavori; dopo un po’,con mia grande sorpresa, mi fece notare che in tutti i lavori, di qualsiasi genere essi fossero, da quelli industriali ai reportage, avevo fotografato le mani di qualcuno. Colpito e ispirato dalla varietà di azioni delle stesse, scrisse un “ode alle mani”, invitandomi a realizzare una mostra che raccontasse anno per anno, questo mio interesse. La prima foto è del 1998, l’ultima, con cui chiudo questo lavoro, è del 2024: sono le mani di mia madre qualche giorno prima della sua dipartita. Seguendo una cronologia costante, racconto trentacinque anni di lavoro e di… mani. Le mani sono una parte del corpo umano tra le più rappresentate in pittura e nelle arti figurative in genere, essendo strumento importante dell’espressione umana; sin dai primordi della figurazione, esse hanno simboleggiato l’uomo, la presenza dell’uomo, le età dell’uomo, e ciò a partire dalla preistoria delle pitture rupestri”.