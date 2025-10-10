La forza gentile: Komen Campania moltiplica il messaggio di prevenzione sotto la guida di Marzia Imperiali

Marzia Imperiali di Francavilla non è solo la Presidente del Comitato Komen Campania, ma la testimone diretta di una potentissima eredità d’amore e di valori lasciata dal padre, Riccardo Imperiali di Francavilla. La sua ascesa alla guida, pur dolorosa – in seguito alla scomparsa improvvisa del padre – è l’atto di trasformare il lutto in un motore instancabile di azione sociale.

Marzia, che si descrive una donna riservata, ha trovato la forza di mettersi in prima linea per un obiettivo cruciale. La sua motivazione è cristallina: “Per affrontare la sua partenza e non sentire troppo la sua mancanza possiamo solo continuare ciò in cui lui ha fortemente creduto.” Con questa convinzione, sta costruendo una comunità di consapevolezza che affianca la scienza al supporto umano.

La leadership empatica

La sua leadership si distingue per l’enfasi posta sul supporto emotivo e umano. Marzia ha promosso un modello di cura che va oltre lo screening: vuole che le donne non si sentano mai sole.

Ne è simbolo il progetto “Con tutto l’amore che posso”, che definisce un luogo dove le donne operate si sentono “comprese, valorizzate e forti”. Lì, presso l’Ospedale S.S. Annunziata, ogni sabato si svolgono sessioni gratuite di Qi Gong, canto pop e terapie di gruppo, unendo la cura clinica alla rinascita psicofisica.

Questa leadership empatica lavora in parallelo con l’impegno concreto: Marzia continua a spingere le Carovane della Prevenzione – unità mobili che portano mammografie ed ecografie gratuite nei territori – per raggiungere le fasce di popolazione non coperte dal SSN.

Marzia ha un obiettivo ambizioso: estendere il modello di supporto “Con tutto l’amore che posso” e creare una rete Komen capillare in tutta la regione. “Vorrei che ogni donna, ovunque viva, potesse avere un punto Komen vicino, dove sentirsi accolta e accompagnata nel suo percorso”.

Di fronte ai numeri – circa 4.062 nuovi casi attesi all’anno e 116,9 casi ogni 100.000 donne in Campania – Marzia rinnova l’appello: “Alle donne dico di non aver paura, di non nascondersi. La malattia va conosciuta per evitarla e renderla più vulnerabile. Abbiamo bisogno del sostegno del mondo produttivo: solo così potremo moltiplicare i nostri progetti e portare la prevenzione ovunque.”

L’appuntamento istituzionale: Race for the Cure a Napoli

L’impegno del Comitato Komen Campania culmina nel suo evento simbolo, che gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Dal 7 al 9 novembre farà tappa a Napoli la Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.Komen Campania è una comunità che corre, canta e cura, trasformando l’amore in prevenzione.