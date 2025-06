La foschia dei giorni scorsi in Italia non era umidità

di Giuliano Velotto Romano

“Non è tanto il caldo, è l’umidità…” sentiamo dire spesso nelle giornate di foschia causate dall’umidità nell’aria tanto comune d’estate; eppure quella foschia che ha avvolto gran parte dell’Italia la settimana scorsa non era proprio acqua in sospensione.

Secondo i dati dell’Arpa (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Valle d’Aosta) da domenica 8 giugno 2025, i cieli della Valle d’Aosta sono apparsi velati da una foschia insolita: si tratta del fumo proveniente dagli incendi boschivi in Canada, con oltre tre milioni di ettari interessati dall’inizio del 2025, secondo la National Wildland Fire Situation Report. Questi incendi in corso da Maggio hanno immesso nell’atmosfera una una vasta nube di inquinanti atmosferici che ha attraversato l’Atlantico, trasportate dalle correnti atmosferiche ad alta quota, raggiungendo anche l’Europa.

Come sappiamo che si tratta proprio di polveri provenienti dal Canada? Innanzitutto è confermato da modelli atmosferici e dal Servizio di monitoraggio dell’atmosfera (CAMS) del programma europeo Copernicus, le cui immagini satellitari mostrano chiaramente il viaggio delle polveri dal Canada all’Europa. Inoltre, un indicatore chiave è la presenza di particelle con caratteristiche apparentemente simili a quelle tipiche dell’inverno (formazione in nebbia), ma rare in estate. Questo è interpretabile come il segno di polveri che hanno viaggiato a lungo nell’atmosfera, caricandosi di altri materiali durante il trasporto.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha segnalato un aumento significativo delle concentrazioni di particolato fine, con un focus particolare sul black carbon (BC). Il BC, generato dalla combustione incompleta di biomassa, è noto per assorbire la radiazione solare, contribuendo al riscaldamento dell’atmosfera. I livelli misurati, superiori a 1 µg/m³, hanno superato notevolmente i valori tipici registrati a questa altitudine. Attraverso l’analisi spettrale dell’assorbimento del BC, è stato possibile discriminare le varie fonti emissive, distinguendo tra i contributi derivanti da combustibili liquidi (tipici del traffico urbano e dei combustibili fossili) e quelli provenienti da combustibili solidi (come il legno, caratteristico della combustione di biomassa).Gli effetti degli incendi sono stati evidenti anche nella composizione gassosa dell’atmosfera. A partire dalle ore 6 dell’8 giugno, il monossido di carbonio ha raggiunto una concentrazione media di 204 ppb, circa il doppio rispetto ai valori precedenti. Anche l’ozono, che non è emesso direttamente dagli incendi ma si forma attraverso reazioni fotochimiche tra i gas emessi, ha registrato un aumento del 30%, confermando l’impatto dei fumi in arrivo.

In conclusione, ci vorrà del tempo e ulteriore analisi per discriminare con precisione il contributo di tutti i processi che hanno portato a questo fenomeno. Tuttavia le analisi fin’ora raccolte indicano gli incendi in Canada come il principale contribuente. Questo evento, anche se con portata e danni trascurabili (il fenomeno si è già concluso) è un esempio di come un problema locale può avere effetti e ripercussioni globali.