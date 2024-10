La fotografa catalana Isabel Muñoz a Roma dà lezioni di creatività contemporanea

Prosegue con la fotografa catalana Isabel Muñoz il ciclo di Lezioni di Creatività Contemporanea promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, dalla Fondazione De Sanctis e dalla Fondazione Musica per Roma. Il tema del suo intervento è Il corpo come contenitore di emozioni: per oltre quarant’anni Isabel Muñoz ha raccontato il mondo attraverso i suoi scatti sempre alla ricerca delle radici dell’emotività dell’individuo e delle sue espressioni. L’incontro con il pubblico sarà un’occasione preziosa per capire il suo lavoro e ascoltarne il racconto alla scoperta della fotografia come espressione creativa e narrativa.

Isabel Muñoz ha girato il mondo con la sua macchina fotografica ritraendo i sentimenti dell’essere umano nel suo stato più puro e intimo per più di quarant’anni. Dalla dignità delle tribù primitive al disconforto delle prigioni; dalla sensualità della danza alla denuncia dell’oppressione; dall’estasi che supera il dolore lacerante al dolore che non può più essere superato. L’artista catalana ha fotografato quasi tutti i sentimenti e le emozioni che abitano la specie umana, inclusi quelli dei nostri antenati, i primati, i cui gesti fanno parte dei nostri geni da milioni di anni. Negli ultimi tempi si sta dedicando alla scoperta di Tas Tepeler, in Turchia, una nuova civiltà che sta rivoluzionando il corso della storia. Nel 2016 le è stato conferito il Premio Nazionale di Fotografia Spagnolo, mentre in passato ha ricevuto, tra gli altri, il World Press Photo nel 1999 e nel 2004, il Bartolomé Ros, l’Unicef Spagna, la Medaglia d’Oro al Merito delle Belle Arti nel 2009, il Premio della Comunità di Madrid. Nel 2018 è stata invitata a creare due pezzi esclusivi per la collezione della Fondazione Amigos del Prado per riflettere sulla ricchezza artistica e storica del museo. Recentemente è stata eletta membro della Real Academia de Bellas Artes de San Fernando nella sezione delle Nuove Arti dell’Immagine. Le sue opere sono incluse nelle più importanti collezioni pubbliche e private del mondo. Tra queste, il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a Madrid, Foto Colectania a Barcellona, Maison Européenne de la Photographie a Parigi e il New Museum of Contemporary Art a New York.

Le Lezioni di Creatività Contemporanea proseguiranno con l’architetto e designer Piero Lissoni, l’artista e scultore Edoardo Tresoldi, l’architetto Santiago Calatrava.

I prossimi appuntamenti della rassegna

31/10/2024 ore 19.30 Incontro con Isabel Muñoz

15/11/2024 ore 19.30 Incontro con Piero Lissoni

01/12/2024 ore 19.30 Incontro con Edoardo Tresoldi

09/12/2024 ore 19.30 Incontro con Santiago Calatrava