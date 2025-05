La frana di Blatten e i ghiacciai svizzeri

di Giuliano Velotto Romano

Il 19 maggio 2025 il villaggio alpino di Blatten viene interessato da un ordine di evacuazione delle autorità svizzere. Il motivo? I geologi hanno osservato un aumento nella velocità di avanzata del ghiacciaio, fino ad una decina di metri al giorno e quindi credono che una frana sia imminente. Il 28 Maggio arriva la frana e circa 9 milioni di tonnellate di detriti seppelliscono il 90% del villaggio, ormai evacuato da più di una settimana.

Il collasso del ghiacciaio è stato uno dei disastri naturali più grossi della storia delle Alpi. Nel cercare una spiegazione per questo fenomeno ovviamente si parla di cambiamento climatico e riscaldamento globale. Tuttavia è importante distinguere bene le due cose: il cambiamento climatico e il riscaldamento globale non sono la causa diretta che ha portato a questo disastro, ma la causa indiretta. Fattori che hanno portato ad un aumento nella frequenza di questi fenomeni estremi.

Con cambiamento climatico intendiamo il rapido cambiamento nei pattern climatici in tutto il mondo; il modo in cui questi cambiamenti stanno avvenendo è il riscaldamento globale, ovvero l’aumento della media delle temperature globali in tutto il mondo in modo eterogeneo (l’Europa è il continente che sta osservando l’aumento più significativo). Va ricordato che il clima è sempre cambiato con o senza di noi, ma lo specifico cambiamento climatico che stiamo attraversando, avviene come conseguenza ormai accertata del raddoppiamento della CO2 in atmosfera derivante delle attività antropiche dell’ultimo secolo.

Questo, in ecosistemi particolarmente fragili come le Alpi, ha portato al rapido ritiro dei ghiacciai ed alla perdita del permafrost, una tipologia di terreno permanentemente congelato tutto l’anno. Quest’ultimo, nel caso dei ghiacciai delle Alpi, ha la funzione di “collante” mantenendo stabile la montagna ed il ghiacciaio, capacità che viene meno nel momento in cui anch’esso inizia a scongelarsi al di sotto e lungo i bordi dei ghiacciai, destabilizzando il versante montuoso.

Almeno un terzo della superficie dei ghiacciai delle Alpi europee verrà cancellata entro il 2050, anche senza ulteriori surriscaldamenti, secondo una relazione del 2024 dell’International Cryosphere Climate Initiative. I ghiacciai in Svizzera hanno già perso quasi il 40% del loro volume dal 2000 e la perdita sta accelerando secondo l’Istituto federale svizzero; solo nel biennio 22/23 le temperature record hanno causato una perdita del 10% del ghiaccio glaciale nel paese.

Inoltre, secondo l’Istituto federale svizzero, lo scioglimento dei ghiacciai svizzeri potrebbe provocare a lungo termine una riduzione dell’approvvigionamento idrico del paese e quest’ultimo dato dimostra come i danni causati dal riscaldamento globale spesso riconducono a cascata verso nuove e future problematiche per i cittadini.