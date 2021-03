La gamma 500 si arrichisce con la famiglia griffata Hey Google

Debutta la nuova Famiglia 500 Hey Google. La serie speciale, grazie all’integrazione tra Mopar Connect e l’Assistente Google nell’Action “My Fiat”, consente al cliente di connettersi alla propria auto da remoto anche quando non è a bordo. Utilizzando la propria voce, il proprietario dell’auto potrà chiedere e ricevere informazioni sulla vettura e interagire con essa attraverso lo smartphone o utilizzando il Google Nest Hub, lo smart display incluso nel Welcome kit che il cliente riceve al momento dell’acquisto di un modello della Famiglia 500 Hey Google per una connettività semplice ed innovativa, capace di semplificare i gesti quotidiani. L’assistente Google sarà in grado di impartire comandi come il blocco e lo sblocco delle porte e il lampeggio delle luci di emergenza. Alle funzionalità supportate dall’Assistente Google si aggiunge la possibilità di attivare la ricezione di notifiche sul proprio smartphone se la vettura esce da una zona predefinita o ancora, se chi è alla guida usa l’auto a una velocità troppo elevata rispetto a quella impostata.

La serie speciale Hey Google avrà anche una livrea cool, giocata su due colori essenziali come il Bianco e il Nero Lucido del tetto e delle calotte specchi, in omaggio alla pagina bianca del motore di ricerca. Per la prima volta nel panorama automotive mondiale, poi, troviamo il badge Hey Google posizionato su ogni modello della nuova Famiglia 500 sui due passaruota, mentre entrambi i montanti centrali sono decorati con elementi ispirati ai colori di Google. All’interno dell’abitacolo ritroviamo in continuità, lo stesso motivo sul rivestimento dei nuovi sedili con etichetta Hey Google ricamata, mentre la fascia plancia si presenta nel colore argento opaco con logo 500 bianco. La firma “Hey Google” appare anche sulla schermata di benvenuto del display di bordo 7″ touchscreen: un’animazione che vede comparire la caratteristica “molecola”, per poi passare alla G di Google che lascia infine spazio al logo Fiat.

Previsto anche un Welcome Kit composto da uno shopper firmato Hey Google, il dispositivo Nest Hub da personalizzare con la cornice dedicata 500, così come la cover della chiave e una lettera di benvenuto con i semplici quattro passaggi da seguire per completare il set up e iniziare a interagire con la propria auto. 500 Hey Google ha di serie Cruise Control, radio UconnectTM 7″ DAB con Car Play e Android Auto, 6 altoparlanti e la Mopar Connect. Disponibile nelle versioni berlina e cabrio, 500 Hey Google è equipaggiata con il motore Hybrid da 70 CV Euro 6D-Final. Sono disponibili anche le tinte Bianco Gelato, Grigio Pastello, Nero Vesuvio, Grigio Pompei, Azzurro Italia. La versione Google è disponibile anche per la 500X, il crossover di casa Fiat, e nella versione 500L. La 500 Google è disponibile anche con il programma di noleggio Leasys e per l’acquisto sono prevista condizioni speciali da parte di Fca Bank.

(ITALPRESS).