La gamma Suzuki 4×4 sempre più super dinamica

TORINO (ITALPRESS) – Svelato lo spot che incarna perfettamente l’anima 4×4 distintiva di Suzuki, trasportando gli spettatori in un’avventura senza limiti. Con scene avvincenti e uno stile unico, l’esperienza visiva coinvolge il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la potenza e la libertà. Il “film” è una straordinaria avventura su quattro ruote, protagonisti i 4×4 Suzuki, dall’icona del fuoristrada Jimny, ai SUV S-Cross, Vitara e Across, alla sportiva compatta Swift, fino al SUV ultracompatto Ignis, pronti a scatenare l’adrenalina come mai prima d’ora. Ognuno con la sua personalità unica e prestazioni fuoristrada esaltanti, regala autentiche emozioni arricchite dalla presenza della moto V-Strom 800DE, la Sport Enduro Tourer della casa di Hamamatsu. Il claim “Fuori dai luoghi comuni” incarna la filosofia Suzuki, rivolgendosi a un pubblico appassionato di sfide in cerca di esperienze di guida straordinarie. Un invito a rompere gli schemi e abbracciare un’esperienza di guida unica per coloro che condividono la passione per l’eccezionale.

La parola d’ordine dello spot è “inaspettato” e mira a catturare l’attenzione di un pubblico giovane e social facendo uso dell’alfabeto LEET SPEAK, una tendenza amata da cantanti e influencer. In questa innovativa forma di espressione la lettera “A” si trasforma nel numero quattro, dando vita alle parole chiave dello spot: 4ZIONE, 4UDACIA, 4VVENTURA, LIBERT4 che compaiono in super sulle scene più emozionanti, dando vita a un linguaggio Suzuki 4×4. La forza del messaggio è ulteriormente amplificata dall’inconfondibile timbro di Hal Yamanouchi, voce distintiva di casa Suzuki, che recita: “La vita si misura in momenti. Momenti dove l’anima incontra i sensi e l’istinto si risveglia. Tu, la polvere e l’emozione di tracciare la tua strada… E poi un’altra… E un’altra ancora. Non ci sono limiti. E’ la tua storia, scrivila ora: Azione. Libertà. Audacia. Avventura. Suzuki 4×4. Fuori dai luoghi comuni”. Le note rock/pop del brano musicale accompagnano il film, trasportando lo spettatore in un mondo di avventura, libertà, grinta e passione. Lo spot Suzuki è ideato dall’agenzia Clicking Adv di Torino ed è prodotto da RGB Film con la regia di Fabrizio Accettulli.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).