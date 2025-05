La gelosia è il nuovo singolo estivo dei Coma_Cose

Milano, 20 mag. (askanews) – Esce il 23 maggio, in radio e in digitale (pre-save), La gelosia il nuovo singolo estivo dei Coma_Cose. L’annuncio arriva ad un mese dall’inizio del loro tour che prenderà il via il 19 giugno da Azzano Decimo (PN) e con la certificazione del successo di Cuoricini come Disco di Platino. La gelosia è come il sale, un pizzico non guasta mai, ma troppo non può fare altro che rendere il piatto immangiabile. E’ un sentimento spontaneo, un termometro che sa dirci da dentro quanto sia unica e importante la persona con cui stiamo. Il problema è quando la gelosia prende il sopravvento sulla razionalità e diventa oppressiva sia per chi la prova che per chi la riceve. Questo brano è un inno all’accettazione di questo sentimento ma allo stesso tempo vuole disinnescare ogni deriva malsana. Tutti siamo o siamo stati gelosi, perché è un sentimento atavico insito nello spettro umano ma bisogna sempre ricordarsi che i princìpi su cui fondare un rapporto sentimentale restano la fiducia e la libertà reciproca.

Con La gelosia, i Coma_Cose inaugurano l’estate con un brano che ricalca le sonorità pop che hanno caratterizzato i loro ultimi successi e un testo che mescola malinconia e leggerezza con la loro inconfondibile poetica. La canzone è stata anticipata da un video pubblicato sui social con cui il duo ha annunciato simbolicamente la chiusura dell’era di Cuoricini, la hit sanremese certificata disco di platino che ha conquistato il primo posto nella classifica EarOne.

I Coma_Cose faranno ascoltare il nuovo singolo La gelosia dal vivo in occasione del tour estivo in partenza tra un mese, che li porterà ad esibirsi sui palchi dei principali festival della penisola. Un calendario fitto di appuntamenti che termineranno in autunno con due speciali date evento per celebrare i 10 anni di carriera nei palasport di Milano (27 ottobre, Unipol Forum) e Roma (30 ottobre, Palazzo dello Sport). Per la prima volta protagonisti in due delle venue più importanti d’Italia, i Coma_Cose compiono un nuovo importante passo nella loro carriera, festeggiando un decennio di musica che ha saputo raccontare con autenticità e poesia il sentire di un’intera generazione.

Il tour estivo partirà il 19 giugno da Azzano Decimo (PN, Fiera della Musica) in Piazza Libertà, per poi continuare il 29 giugno alla Trentino Music Arena di Trento (Trento Live Fest), il 3 luglio all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze, il 4 luglio all’Arena del Mare di Ancona (Ulisse Fest), il 16 luglio in Piazza Alfieri per Asti Musica, il 20 luglio all’Este Music Festival presso il Castello Carrarese, il 22 luglio a Bisceglie (BT) alla SvevArena per il Dolmen Summer Fest, il 24 luglio a Napoli all’EX Base Nato, il 25 a Fasano (BR) in Piazza Ciaia (Luce Festival) e il 27 luglio a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone e Borsellino (Sotto il Vulcano Fest). Ad agosto, il tour farà tappa il 2 a Cattolica (RN) all’Arena della Regina, il 10 a Brescia per la Festa di Radio Onda d’Urto, il 17 a Francavilla al Mare (CH) in Piazza Benedetto Croce, 22 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante (CS, Tirreno Festival) e si concluderà il 30 agosto al Gubbio DOC Fest (PU).

Il tour dei Coma_Cose è organizzato e prodotto da Magellano Concerti e Palace Agenzia. I biglietti sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

Il tour estivo e i concerti nei palasport saranno inoltre l’occasione per i Coma_Cose di esibirsi dal vivo con il loro nuovo album “VITA_FUSA” – il quinto in studio – un progetto intimo che, tra ballad e brani dalle varie sfaccettature sonore, racchiude i molti colori che caratterizzano il percorso dei Coma_Cose, raccontando un nuovo capitolo molto personale. “VITA_FUSA” è sperimentazione, una raffinata psichedelia di matrice 60’s, un disco molto suonato, è poesia e ironia insieme. È un disco che rimarca la capacità del poliedrico duo di fotografarsi per fotografare anche la contemporaneità. Nel titolo dell’album si ritrova la vena polisemica dei Coma_Cose e si dispiega il concept stilistico ed estetico che gioca con la parola fusa: quelle feline che accompagnano la vita dei due gattari, la fusione artistica e affettiva ma anche vita fusa intesa come burnout emotivo.