La gestione del magazzino al tempo della digital economy

La digital economy ha portato cambiamenti importanti nell’epoca attuale, creando nuove abitudini sia di fruizione sia di reperibilità dei servizi. Elementi cruciali al centro dei quali ci sono le persone, le loro esigenze e bisogni, i quali vanno sempre più veloci e richiedono oggetti che arrivano nel posto giusto al momento giusto.

L’e-commerce è un fenomeno che non si ferma e non conosce crisi, come ha dimostrato la pandemia che ha portato a un suo sviluppo senza precedenti. Un fattore che non ha visto un declino nemmeno dopo la fase di riapertura e che ha tenuto in vita diversi settori in momenti difficili e delicati.

Oggi possiamo fare una semplice equazione per descrivere l’importanza che la logistica presenta all’interno dell’economia e del posizionamento delle aziende, ovvero “logistica sta ad azienda come magazzino a produttività”. Il risultato? L’interconnessione di tutti questi elementi, dove nessuno è slegato e basta che uno di essi vada in affanno per compromettere l’intero risultato. Ecco perché avere la logistica sotto controllo significa, per un’azienda, lavorare più serenamente.

Cosa fa un magazzino e perché è importante

Il compito di un magazzino? Quello di ricevere, custodire e rimettere in circolo attraverso la redistribuzione i prodotti. Il magazzino è il perno dell’economia, ecco perché si rivela cruciale in tutte le realtà e in quelle digitali in particolare, dove gli ordini e il loro monitoraggio risulta ancora più complesso.

In una città vitale e vivace come Milano per un’azienda avere al proprio fianco una realtà come ONT, specializzata da più di cinquant’anni in logistica e con un servizio di magazzino conto terzi all’avanguardia, si rivela un valore aggiunto di non poco conto capace di fare la differenza. Il magazzino comporta, infatti, la gestione di molteplici operazioni, dallo stoccaggio allo smistamento fino alla spedizione e alla consegna, per le quali è necessario avere competenze specifiche e collaudate. Predisporlo all’interno della propria realtà aziendale può essere più complesso, rischioso e costoso di quanto non implichi, invece, esternalizzarlo, delegarlo a una realtà terza, scelta che sempre più imprese decidono di fare.

Una soluzione da non sottovalutare nell’epoca attuale dove, accanto a un’economia ogni giorno più digitale abbiamo l’interconnessione tra gli Stati che comporta la risoluzione di complesse problematiche doganali nel caso di articoli o merci provenienti da Paesi fuori dai confini dell’UE. Motivo in più per scegliere una realtà logistica specializzata nella gestione del magazzino e nelle pratiche di tipo doganale a esso correlate.

Professionalità, attrezzature e posizione: questi gli elementi cruciali nella scelta del magazzino

Quando si sceglie un magazzino gli elementi da non sottovalutare sono sostanzialmente tre:

Professionalità del personale addetto alle diverse pratiche.

del personale addetto alle diverse pratiche. Dotazione delle giuste attrezzature per effettuare le operazioni, dalla ricezione e incasellamento delle merci fino a quelle telematiche, con tanto di gestionali predisposti al monitoraggio del magazzino.

per effettuare le operazioni, dalla ricezione e incasellamento delle merci fino a quelle telematiche, con tanto di gestionali predisposti al monitoraggio del magazzino. Un magazzino è importante si trovi non lontano da tutte le arterie di comunicazione, comprese autostrade, tangenziali, raccordo ferroviario, aeroporti. Un punto semplice da raggiungere e da cui far partire i prodotti.

Gli altri elementi che vi consigliamo di non sottovalutare nella scelta del magazzino sono gli spazi, che è necessario siano idonei, e la sorveglianza, anche questa estremamente importante per la custodia delle merci.