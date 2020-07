La gestione dell’emergenza in Svezia

L’Ambasciata d’Italia a Stoccolma di cui l’Ambasciatore Mario Cospito , si sta dedicando alla gestione dell’emergenza COVID-19 condividendo sui propri canali di comunicazione utili informazioni per i cittadini italiani residendi o temporaneamente residenti in Svezia. Invitiamo pertanto i connazionali a consultare regolarmente questo sito, i profili Facebook e Twitter dell’Ambasciata e il sito www.viaggiaresicuri.it a cura dell’Unità di Crisi del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale. Si rende noto che le disposizioni del decreto 22 Marzo 2020 e successive modificazioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020. Queste si applicano anche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché all’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020: Relativamente ai cittadini italiani che si trovano all’estero in via temporanea, è consentito il rientro in Italia per motivi di urgenza assoluta. E’ ugualmente consentito il rientro in Italia dei cittadini italiani costretti a lasciare definitivamente il Paese estero dove lavoravano o studiavano (perché, ad esempio, sono stati licenziati, hanno perso la casa, il loro corso di studi è stato definitivamente interrotto). Si attira l’attenzione soprattutto sul fatto che l’entrata è consentita solo per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza (intesa come esigenza indifferibile e non risolvibile in loco). In questa prospettiva, coloro che intraprendono spostamenti verso luoghi lontani dal loro luogo di stabile dimora (come, per esempio, viaggi in Italia di cittadini italiani stabilmente residenti all’estero, o di stranieri parimenti residenti all’estero) devono essere pronti, in caso di controlli di polizia, a dimostrare in modo particolarmente circostanziato l’effettiva necessità ed indifferibilità del loro viaggio. Al riguardo, sono fondamentali le autocertificazioni che i diretti interessati, italiani e stranieri, devono presentare per qualsiasi spostamento, a cominciare dalla partenza per il nostro Paese (ad esempio all’imbarco in aereo o nel traghetto), successivamente alle autorità di frontiera e, via via, in ognuno dei numerosi controlli effettuati dalle forze dell’ordine sul territorio nazionale. Le autocertificazioni sono oggetto di controlli incrociati e, laddove risultassero false o incongruenti, possono portare a sanzioni amministrative pecuniarie o, in certi casi, anche penali. In ogni caso, chiunque entri in Italia, oltre a dover dimostrare le ragioni stringenti che hanno giustificato il viaggio, deve programmare i propri spostamenti nel territorio nazionale tenendo conto delle limitazioni imposte per limitare il contagio, nonché degli obblighi di quarantena e di segnalazione alle autorità sanitarie per chi entra nel nostro Paese dall’estero.