La gioia delle detenute palestinesi liberate dalle prigioni israeliane

Sono fra i 39 rilasciati in cambio degli ostaggi

Cisgiordania, 25 nov. (askanews) – In queste immagini la gioia di due detenute palestinesi, rilasciate dalle prigioni israeliane nell’ambito dell’accordo che ha consentito il ritorno a casa di 24 ostaggi rapiti da Hamas nell’attacco del 7 ottobre.”Sì, siamo state liberate nell’accordo, e naturalmente ci si sente felici, ma allo stesso tempo mi fa male il fatto che ci siano ancora prigionieri in carcere, desidero la libertà per i prigionieri e la misericordia per i nostri martiri e se Dio vuole la Palestina sarà presto libera”, ha detto una di loro, Fatima Shaheen, tornando a casa a Betlemme.L’altra donna palestinese liberata che si vede nelle immagini è Aseel Al-titi, 23 anni, tornata nella sua casa di Naplouse. In totale sono stati liberati 39 prigionieri palestinesi, in cambio di 24 ostaggi.