La gioielleria italiana brilla a Singapore: oltre 20 aziende al Sije con il supporto dell’ICE

Grazie agli sforzi dell’Agenzia Italiana per il Commercio Estero (ICE), il Padiglione Italia alla 20/a edizione dell’International Jewellery Expo (Sije) di Singapore ospita una selezione di aziende che l’eccellenza dell’artigianato italiano, spaziando da intricati design in oro alla brillantezza di pietre preziose. In totale, più di 20 aziende italiane partecipano, sia all’interno del Padiglione italiano, sia in modo indipendente o attraverso partnership locali, riflettendo la continua rilevanza del settore della gioielleria italiana nei mercati globali. L’evento, aperto ieri, segna un traguardo significativo per una delle più affermate e rispettate esposizioni di gioielli della regione. Negli ultimi due decenni, il Sije si è evoluto in una piattaforma vitale per favorire opportunità commerciali e scambi culturali all’interno dell’industria globale della gioielleria. Una ‘Italian Lounge’ dedicata offre un ambiente elegante ed esclusivo per incontri B2B di alto livello, consentendo scambi significativi tra espositori italiani e stakeholder regionali. A ulteriore supporto di questo impegno, l’Ice porta una delegazione di 11 buyer qualificati dai principali mercati regionali – India, Indonesia, Vietnam e Thailandia – sottolineando il ruolo strategico di Singapore come hub commerciale regionale per il Sud-est asiatico. Il settore della gioielleria italiana continua ad essere un punto di riferimento globale. Nel 2024, le esportazioni italiane di gioielli hanno raggiunto i 15,65 miliardi di euro, con un impressionante aumento del +40,91% rispetto all’anno precedente. L’Italia si classifica ora come il secondo maggiore esportatore di gioielli a livello globale e il principale esportatore all’interno dell’Unione Europea, rappresentando quasi il 50% delle esportazioni di gioielli dell’UE in tutto il mondo. Singapore rimane una destinazione strategica per le esportazioni italiane, fungendo da porta d’accesso al mercato asiatico.