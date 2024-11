La gioielleria made in Campania in vetrina a Monaco di Baviera. Bando della Regione per le Pmi

Il Distretto orafo campano punta alla internazionalizzazione attraverso la partecipazione agli appuntamenti di settore di maggiore rilievo in Europa nel 2025. Si terrà il prossimo febbraio, a Monaco di Baviera, in coincidenza con il Salone della Gioielleria Inhorgenta, un importante evento di valorizzazione della gioielleria, comparto sempre più significativo per le produzioni del territorio casertano, promosso da Camera di Commercio di Caserta. L’evento, alla sua seconda edizione, rafforzerà, attraverso un’iniziativa di networking dedicata ad aziende, buyers, stampa di settore ed istituzioni, la partecipazione delle aziende campane, e in particolar modo casertane, partecipanti all’importante salone espositivo dedicato alla gioielleria Inhorgenta, in programma dal 21 al 24 febbraio.

Dal canto suo, La Regione Campania ha colto l’invito del Distretto a supportare e valorizzare le aziende della filiera, pubblicando in questi giorni un avviso per un significativo contributo alla partecipazione alla fiera che consentirà ad una decina di aziende di presentare le proprie collezioni di gioielleria per la prima volta al mercato tedesco.

“E’ molto importante per la valorizzazione del comparto orafo campano, di cui Caserta rappresenta il cuore produttivo, il supporto integrato delle nostre Istituzioni di riferimento. – dichiara il presidente del Tarì e del Distretto orafo campano Vincenzo Giannotti -. La continuità che il presidente De Simone ha promosso nella valorizzazione delle nostre eccellenze a Monaco di Baviera, proseguendo un progetto già intrapreso lo scorso anno, e l’ulteriore supporto della Regione, attraverso l’Assessore Marchiello, offrirà alle nostre aziende una grande opportunità per conoscere e intraprendere nuove collaborazioni nel mercato tedesco”.