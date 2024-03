La giornata internazionale della donna sotto le bombe di Gaza

Le voci delle sfollate: non abbiamo niente da celebrare”

Rafah (Striscia di Gaza), 8 mar. (askanews) – La giornata internazionale della donna fra le palestinesi sfollate a Rafah, è un’altra giornata sotto le bombe: “Stiamo vivendo una situazione difficile nel giorno della festa della donna a Gaza – dice Abir Abu Abadi – poiché affrontiamo gli orrori dei bombardamenti, sopportiamo condizioni dure nelle tende e soffriamo per il clima estremo, non c’è spazio ai festeggiamenti”.Madelein Abbas ha 24 anni e ha perso un occhio in un bombardamento: “Veniamo costantemente trasferiti da una tenda all’altra, da una regione all’altra”.”Le donne di tutto il mondo celebrano questo giorno – continua Um Mahmoud – mentre le donne di Gaza vivono nelle tende e sono private dei diritti e non possono festeggiarlo. La mia speranza è di poter celebrare un giorno la Giornata della donna nella nostra città natale in circostanze normali”. Secondo il ministero della Sanità palestinese controllato da Hamas, Israele ha ucciso dal 7 ottobre a oggi oltre 30mila palestinesi, per la maggior parte donne e bambini.