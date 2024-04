La Giulietta di Enrico Mattei esposta di fronte a Palazzo Chigi

Iniziativa Aci-Ente Stati Generali del Patrimonio Italiano

Roma, 24 apr. (askanews) – E’ stata esposta in Piazza Colonna di fronte a Palazzo Chigi e all’ombra della colonna di Marco Aurelio, l’Alfa Romeo Giulietta degli anni Cinquanta appartenuta a Enrico Mattei, fondatore dell’Eni.L’iniziativa – promossa dall’Ente Stati Generali del Patrimonio Italiano, in collaborazione con Aci-Automobile Club d’Italia, Aci Storico e Intergruppo Parlamentare del Patrimonio Italiano – avviene in occasione dell’approssimarsi della ricorrenza della nascita di Mattei, avvenuta ad Acqualagna il 29 aprile 1906.