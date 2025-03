La Giustizia che non c’è più: il fallimento dell’obiettivo Pnrr. Esposto dello studio legale Vizzino

Dallo Studio legale associato Vizzino (Avv. Riccardo Vizzino – Avv. Antonella D’Alto – Avv. Emma Vizzino – Avv. Lucia Marino – Avv. Francesca Sessa – Avv. Valentina Pellegrino – Avv. Gianmarco Saporiti) con la partecipazione di Adriano J. Spagnuolo Vigorita, giurista, saggista, abilitato all’avvocatura) riceviamo e pubblichiamo l’esposto intitolato “La Giustizia che non c’è più. Il fallimento dell’obiettivo PNRR sulla Giustizia Civile e le falle della Giustizia napoletana”. L’esposto è stato inviato al Ministero di Grazia e Giustizia, al Presidente presso la Corte Di Appello di Napoli, al Presidente del Tribunale di Napoli, al del Presidente Tribunale Napoli Nord, al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, al Procuratore presso il Tribunale di Napoli, al Presidente del Tribunale di Nola, alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

di Riccardo Vizzino e Adriano J. Spagnuolo Vigorita

Parecchi decenni fa, la Repubblica Italiana aveva un sistema giudiziario che fungeva da modello per parecchi, specie sotto il profilo della disciplina legislativa: a far gola erano, in particolare, i tre gradi di giudizio (o, più appropriatamente, due gradi di merito ed uno di legittimità), oltre alle molteplici garanzie di cui – in àmbito penalistico – godono tanto l’indagato quanto l’imputato e – per quanto attiene al processo civile – la normativa regolante l’istruttoria.

Con l’avanzare dei lustri, purtroppo, il quadro è mutato in peius, penalizzando gli avvocati ed esaltando – a nostro avviso…eccessivamente – la figura magistratuale, oramai posta nelle condizioni d’agire come meglio crede, dimenticando di sottostare alla Legge (come dispone l’art. 117 della Carta Fondamentale).

Aprire un quotidiano determina, di per sé, l’intensificazione dei battiti cardiaci, in particolare laddove si appartenga – o si sia, in precedenza, appartenuto – alla cerchia degli addetti ai lavori.

Procedere, poi, alla lettura di certe notizie fa letteralmente imbestialire, poiché la fiducia dei Cittadini verso le Istituzioni Repubblicane sta gradualmente andando a rotoli, considerate le molteplici e vistose disattenzioni – unitamente all’insensibilità – delle seconde in merito a tematiche oggetto di disposizioni costituzionali, prima fra tutte la Giustizia.

A tal riguardo, giova premettere – col proposito di fornire un quadro completo della situazione in atto – che già in epoca pre-pandemica s’aveva a che fare con una macchina giudiziale (specie in àmbito civilistico) non certo paragonabile ad un Frecciarossa, caratterizzata da un’incomparabile lentezza e, soprattutto, da un’inefficienza che tuttora ci rende lo zimbello del Vecchio Continente.

Gli inconvenienti testé menzionati rappresentano, tuttavia, soltanto la punta dell’iceberg di un disastro iniziato parecchi anni addietro, quando la Giustizia civile italiana finì – com’era giusto che fosse – nel mirino tanto della Corte di Giustizia dell’UE quanto di quella dei Diritti dell’Uomo: ambedue, infatti, emisero un provvedimento sanzionatorio nei confronti della Repubblica, cui sta tuttora seguendo una serie di multe che, purtroppo, sono ancora ben lungi dal sortire l’effetto sperato, sebbene gli illustrissimi Signori Ministri avvicendatisi medio tempore a Via Arenula ne fossero pienamente consapevoli.

E adesso…corriamo il pericolo di rimediare l’ennesima figura di niente, dal momento che non abbiamo saputo far tesoro di un saggio insegnamento impartitoci da Orazio, cioè il «cogliere l’attimo»: il PNRR costituisce senz’altro una nitida occasione per risollevare un tantino le sorti del sistema giudiziario, ma, a quanto pare, si stenta a recepire l’importanza dei fondi all’uopo stanziati ai fini dell’auspicato risanamento; ma, a quel che sembra, chi ci governa – così come i vertici di parecchi Uffici Giudiziari, specialmente in Campania – continua a credere che si tratti di noccioline, dunque gli atteggiamenti di leggerezza nella gestione del contenzioso (e delle attività ad esso strumentali, fra cui quelle di Cancelleria), con evidenti ripercussioni sull’indefesso lavoro degli Avvocati e, soprattutto, sull’affidamento delle parti, costrette sovente ad attendere più di un lustro per ottenere una sentenza.

Tale inerzia potrebbe costare all’Italia nientemeno che la perdita dei fondi PNRR, come ha testimoniato Ermes Antonucci sul Foglio, edizione dello scorso 19 febbraio.

Si desidera procedere, a questo punto, ad esaminare una delle tante falle del sistema con cui l’Avvocatura, suo malgrado, si vede costretta a fare i conti tutti i sacrosanti giorni all’interno degli Uffici Giudiziari ubicati nel Distretto di Napoli: il riferimento è al decreto, da ultimo varato dalla Presidente del Tribunale di Napoli, con cui è stato disposto che, tra i venticinque Giudici di Pace assegnati qualche anno fa al Mandamento Partenopeo, ben otto saran costretti a far le valigie per essere rimpiazzati da altrettante new entries, avendo – come reso noto dalla Presidente stessa – già ricevuto precedentemente incarichi di supplenza.

Il risultato? Congelamento dei ruoli – con i rinvii a go-go che ne derivano (parecchie cause son state rinviate ad udienze che avranno luogo all’incirca fra due anni, se non tre) -, prove testimoniali già espletate che rischiano di finire in pattumiera (perché il Giudice subentrante – spesso nuovo in non conosce la causa, quindi il suo convincimento si fonda, de facto, sul contenuto d’un verbale), persone che si ritrovano di punto in bianco senza lavoro, e via discorrendo.

È anche per questo che il team Vizzino si prodigherà affinché si proceda ad espletare nuovamente tutti gli esami probatori ogniqualvolta venga sostituito il Giudice assegnatario della causa, cosicché il nuovo Magistrato possa aver chiaro ogni dettaglio rilevante ai fini del decidere.

Ci si rende conto, però, che ciò rappresenterebbe un ostacolo alla ragionevole durata del processo (di cui più avanti si dirà): perché, dunque, non consentire che il Giudice cui viene assegnata la causa una volta iscritta al Ruolo la curi sino alla sua rituale conclusione?

Questo andazzo, benvero, potrebbe dar luogo non solo ad un’ulteriore – nonché pericolosa – paralisi della Giustizia, ma anche ad un notevole dispendio economico in capo allo Stato (quindi…a tutti noi, che lavoriamo onestamente per portare il pane a casa), innanzitutto per via dei molteplici ricorsi che, presumibilmente, verranno promossi dai Giudici di Pace «spodestati»: il Ministero della Giustizia non solo si dovrà costituire nei vari giudizi, ma è altresì plausibile che, in virtù della condotta tenuta, risulti soccombente, dunque…si dovranno sborsare altri quattrini (per giunta parecchi)!

Per non parlare…dei ricorsi per equa riparazione (regolati dalla Legge 83/2001, c.d. «Legge Pinto»), che le parti possono proporre innanzi alla Corte d’Appello ogniqualvolta un processo non duri ragionevolmente (tre anni per il primo grado, due anni per l’appello, un anno per il giudizio di legittimità in Cassazione): il discorso non cambia, perché – salvo se il Dicastero di Via Arenula riuscisse a dimostrare la non ravvisabilità d’alcuna «falla» – l’esito sarebbe favorevole al/ai promotore/i. Ma, il più delle volte, il Ministero non si costituisce neppure: no comment!

In altre parole, quanto sta vergognosamente accadendo si traduce in un danno per l’erario: ecco perché s’intende fornire un quadro completo della situazione anche alla Corte dei Conti, invitando gli Avvocati Partenopei a mobilitarsi in tal senso.

Non c’è giustizia senza Avvocati: sono, infatti, questi ultimi a spremersi quotidianamente le cervella nel compiere la delicatissima attività di studiare ed interpretare il diritto, assolvendo contestualmente al còmpito di convincere il Giudicante circa la fondatezza della tesi prospettata a difesa dell’assistito.

Se gli si prestasse ascolto, si potrebbe nutrire la speranza che qualcosa cambi; però…sembra che ai piani alti di Ministero ed Uffici si stia sottovalutando una possibile deriva della Giustizia che, se avesse luogo, ci farebbe fare l’ennesima brutta figura: meditate, gente!

Esemplificando, la Giustizia che non c’è danneggia i cittadini onesti e i contribuenti. Solo un recupero di etica dei comportamenti e di efficienza La potrà salvare.