La giustizia digitale e il diritto del lavoro: due giornate di studio a Capri

Anche quest’anno, a Capri, l’11 ed il 12 ottobre, si svolgeranno due importanti appuntamenti con il mondo della giustizia (come di consueto dall’anno 2013). Il 12 ottobre, presso la storica Certosa di S. Giacomo, si terrà una giornata di studi dedicata al diritto ed alla giustizia digitali, su diversi profili del processo telematico e sui problemi interpretativi e organizzativi che ne derivano, oltre ad una sessione sulla giustizia predittiva e sulle banche dati. La giornata, introdotta dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, vedrà la partecipazione: dell’Agenzia per l’Italia Digitale, del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura, della Fondazione nazionale del Notariato, delle articolazioni che si interessano dell’informatica applicata al processo presso il Consiglio di Stato, l’ Avvocatura Generale dello Stato, la Corte Costituzionale e la Corte dei Conti, del Consiglio di Presidenza della Magistratura Tributaria, del Consiglio Nazionale Forense, anche attraverso la Fiif(Fondazione Italiana per l’innovazione Forense). Sono stati invitati ad intervenire ai lavori il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, David Ermini, il ministro della Giustizia, Francesco Urraro (membro commissione giustizia del Senato).

Lo scopo della iniziativa è promuovere un momento di riflessione comune e condiviso, con osmosi di iniziative e conoscenze, sul tema proposto, che caratterizza l’attuale momento storico, imponendo scelte organizzative, interpretative e normative di razionalizzazione e adeguamento, oltre che evoluzione di nuove consapevolezze e conoscenze da parte degli operatori del diritto, per porre l’innovazione al servizio di una giustizia e di una società sicure ed al passo con i tempi. Nel corso della mattina saranno proposti temi di interesse comune, in forma di agili discussant, mentre nel pomeriggio si svolgeranno laboratori tematici di discussione, vertenti su specifici settori (processi telematici civile, penale, amministrativo, tributario, contabile e costituzionale L’incontro è aperto a tutti i cittadini, agli avvocati (che fruiranno di 5 crediti formativi); il giorno precedente, 11 ottobre 2019, è previsto un altro incontro di studio, di carattere tematico, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II “ nonché dagli iscritti alla mailing list “giudlav” che riunisce la quasi totalità dei giudici del lavoro italiani, è interamente dedicato al diritto del lavoro, che vive negli ultimi anni in Italia, una delle sue stagioni più difficili. Si riuniranno giudici del lavoro di merito e di legittimità, insieme a docenti universitari, per trattare le questioni più calde del momento, nella cornice del municipio di Capri. Dall’incontro, aperto anche ai cittadini, sarà estratta una pubblicazione, collegata a scopi benefici. Entrambi gli eventi vedono la collaborazione della Associazione Forense di Capri.