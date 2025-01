La giustizia, la politica e quel monito di Re Salomone

Un tempo, nemmeno troppo lontano, ebbero un discreto numero di proseliti appassionati, sia compilatori che lettori, una forma di vivere un giornale, il preferito, non limitandosi gli stessi a leggerlo. Si può dire che, a partire dagli anni ’50, si manifestarono le prime forme di partecipazione dei lettori al giornale che essi preferivano. Erano lettere postali, contenenti commenti e impressioni su notizie di ogni genere che, chi le aveva attinte dalla lettura, riteneva necessario fossero approfondite, anche solo per ridere. L’arena più frequentata era il settimanale La Domenica del Corriere, predecessore, non in termini di contenuto, de La Lettura. Attualmente, essendo diventato enorme il bacino da cui attingere notizie vere ma anche dicerie dell’untore, quel modo d’ interloquire dei lettori ne è uscito sostanzialmente modificato, anche nella forma di recapito, al momento con email. Sia per quanto è diffuso via etere che stampato sulla carta, bisogna fare molta attenzione a distinguere l’aria che si respira da quella fritta. A tal riguardo non sarebbe rimasta indenne dall’essere considerata argomento adatto non per una ma per tante Cartoline del Pubblico la ormai annosa diatriba tra politica e magistratura. La premessa: ciascuno degli appartenenti ai due schieramenti a confronto, il più delle volte mente. Quanto è ancora più pericoloso, in tale contrasto ormai datato, è che, nell’una come nell’altra parte della frontiera che delimita il corretto svolgimento della propria attività, c’è un aspetto che interessa chiunque si trovi a dover passare tra le Forche Caudine dell’operatività

di quelle istituzioni. Si tratta di una condizione molto simile a quella che, nel contado, suona: “o mangi questa minestra, o ti butti giù dalla finestra”. Assistendo alle liti, seppure solo verbali, i più dei potenziali soggetti che potrebbero trovarsi coinvolti in uno dei campi di operatività di quei sedicenti portatori della verità rivelata, si sentirebbe perso sudando freddo solo a immaginare la via crucis, anche se generalmente laica, che si troverebbe a dover percorrere. Ci sarebbe tanto altro da aggiungere, ma per non rischiare di offrire l’aria fitta, è prudente prendere fiato. Non trascurando il particolare che Re Salomone prima e Padre Dante successivamente si sono trovati a convenire sul fare proprio il monito: “diligite justitiam qui judicates terram”, scegliete la giustizia, voi che giudicate il mondo”. Il primo si rivolgeva agli altri re che erano sul trono al tempo, il secondo a chi aveva il compito di condannare i rei, per l’appunto i magistrati.

Se facesse effetto anche solo in parte quel monito, la realtà probabilmente apparirebbe ben diversa da come è ora.