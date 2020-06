La grande accelerazione della vendita e distribuzione online

L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia del nuovo coronavirus Covid-19 ha senza dubbio modificato i nostri stili di vita e cambiato i nostri costumi dal momento che la popolazione si è trovata d’improvviso costretta a casa con la sola possibilità di rivolgersi alla Rete come unica possibilità per poter fare acquisti in una situazione di lockdown.

L’Italia e gli acquisti online durante il lockdown

Nel nostro Paese, il lockdown ha avuto effetti travolgenti sugli acquisti in Rete. Infatti, alcuni dati dimostrano che nel pieno della pandemia, nella settimana del tra il 23 e il 29 marzo, gli acquisti online sono aumentati del 162,1% rispetto all’anno precedente.

Come forse facilmente prevedibile, il record di acquisti ha avuto luogo nella settimana di Pasqua, dove vi è stato un incremento degli acquisti del 178,1% rispetto al 2019.

Dunque, la quarantena forzata e lo smart working hanno costretto le persone a condurre una vita molto più casalinga e gli effetti di questo cambiamento negli stili di vita si è riversato immediatamente sui consumi.

Infatti, anche se dallo scorso 18 maggio ha avuto ufficialmente inizio la cosiddetta “Fase 2” con la possibilità per i negozi, compresi quelli del settore fashion retail, di poter riaprire ai propri clienti, la maggior parte dei consumatori ha deciso di continuare a fare acquisti online.

Infatti, la riapertura dei negozi con le nuove norme che prevedono ingressi tramite appuntamento, distanziamento sociale e divieti di assembramento, non consente l’ingresso di un numero consistente di persone all’interno del negozio.

Dunque, probabilmente è anche per questo motivo che ancora si preferisce fare acquisti online.

Ed è proprio in favore del futuro che attende il settore del fashion ratail che MagicStore ha messo a punto il programma “Sostegno digitale alle imprese del retail Fase 2” come aiuto agli imprenditori che hanno intenzione di iniziare a vendere online.

Quali aspetti del sito tenere in considerazione

Secondo alcuni studi e le più recenti esperienze dirette dei vari imprenditori del settore, le task che necessitano di essere implementate per poter gestire al meglio un eventuale surplus di ordini dovuti agli acquisti online sono essenzialmente 4:

la velocità del sito,

il magazzino,

l’assistenza clienti

l’approvvigionamento della merce

Il fattore essenziale, infatti, è la garanzia di uptime e velocità del sito oltre a fornire all’utente diverse opzioni di acquisto per facilitare il ritiro della merce e mettere a disposizione del cliente un customer care multilingue attivo 24 ore su 24

In conclusione, quello che ne risulta da questo particolare momento storico che stiamo vivendo è che il cambiamento forzato dei nostri stili di vita ha avuto un grosso impatto sui nostri costumi che, con buona probabilità, non torneranno ad essere gli stessi del periodo precedente al lockdown. Oltre ai costumi, sono ovviamente cambiate anche le professionalità che ruotano intorno alle vendite online.

Ancora una volta, ne esce avvantaggiato chi già prima si era aperto al mondo del digitale investendo su tecnologia e formazione di professionalità skillate per il settore.