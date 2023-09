“La grande illusione” di Giammattei e Lepore domani ai Seledoro Talks: in serata i premi

Prevista per domani pomeriggio alle 18, presso l’auditorium provinciale di Largo della Memoria, la presentazione del libro “La grande illusione – Studio sulla potenza militare in rapporto alla prosperità delle nazioni” (Ed. Rubbettino, 2023), un evento programmato all’intero dei Seledoro Talks, che precederà di qualche ora la consegna dei riconoscimenti della XXXIX edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno il cui inizio è fissato per le 20,00.

Ad aprire il dibattito sul libro sarà Mino Pignata, sindaco di Oliveto Citra, che dopo i saluti istituzionali passerà il microfono a Lucio D’Alessandro, rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Previsti gli interventi di Claudio De Vincenti, presidente onorario Merita, già Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno; Gianluca Genovese, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Marta Herling, segretario generale dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici; Sebastiano Maffettone, direttore dell’Osservatorio Ethos, Luiss Guido Carli; Andrea Prete, presidente di Unioncamere.

A moderare sarà Alfonso Ruffo, direttore del quotidiano Il Denaro. Parteciperanno all’incontro i curatori del volume Emma Giammattei dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, e Amedeo Lepore dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.