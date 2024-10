La grande pittura napoletana ‘600: 35 opere in mostra nel museo di Donnaregina

Era il 24 ottobre del 1984 quando al Museo di Capodimonte si apriva la celebre mostra ‘Civilta’ del Seicento a Napoli’, che ha lasciato un segno nella storia culturale della citta’. A distanza di 40 anni alcuni dei capolavori della pittura napoletana del ‘600, provenienti dalla collezione di Giuseppe De Vivo, tornano in mostra al Museo diocesano di Donnaregina. Gia’ esposti con grande successo nel 2023 nei musei francesi di Digione e di Aix-enProvence, i dipinti della mostra che si aprira’ domani, curata da Pierluigi Leone de Castris e da Nadia Bastogi (direttrice scientifica della Fondazione De Vito), propongono un percorso cronologico e tematico nel secolo d’oro della pittura napoletana, attraverso opere significative dei maggiori artisti, dagli esordi del naturalismo caravaggesco alla svolta barocca della seconda meta’ del secolo, in una sorta di colloquio ideale coi dipinti del Seicento napoletano presenti nel Museo e nella chiesa di Donnaregina. Fra le 35 tele esposte spiccano quelle di Battistello Caracciolo, Paolo Finoglio, Massimo Stanzione, Jusepe de Ribera, del misterioso Maestro degli Annunci ai pastori, di Bernardo Cavallino, Antonio De Bellis, Aniello Falcone, Andrea Vaccaro, Domenico Gargiulo, Francesco Fracanzano, Mattia Preti e Luca Giordano, insieme a quelle dei maggiori specialisti di natura morta, come Luca Forte, Paolo Porpora, Giuseppe Recco o Giovanni Battista Ruoppolo. Una scelta temporale non casuale, visto che la mostra apre i suoi battenti a 100 anni dalla nascita di Giuseppe De Vito e a 40 anni dalla scomparsa di Raffaello Causa, grande amico di De Vito e grande studioso del Seicento napoletano. La raccolta del grande collezionista e studioso Giuseppe De Vito e’ conservata nella villa di Olmo a Vaglia, presso Firenze, sede della Fondazione Giuseppe e Margaret De Vito per la Storia dell’Arte Moderna a Napoli, da lui costituita nel 2011 con lo scopo di promuovere gli studi su questo periodo artistico. La mostra rappresenta temi e figure sacre. L’obiettivo del Museo Diocesano e’ di intrecciare la spiritualita’ con l’arte e la cultura, in occasione del Giubileo che Napoli ospitera’ nel 2025. “De Vito ha iniziato alla fine degli anni ’60 – spiega il curatore Leone De Castris – a collezionare questa straordinaria raccolta, composta di circa una sessantina di opere, grazie soprattutto all’amicizia con Raffaello Causa. Una mostra che riunisca la pittura napoletana del ‘600 a questo livello, con una raccolta di questo tipo, di fatto non si e’ mai fatta, quindi per noi e’ come riannodare un filo. Nel complesso tutta la collezione non e’ mai venuta in Italia e siamo molto fieri di esporla a Napoli”.