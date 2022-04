La guerra in Ucraina rischia di fare un’altra vittima, il nostro sistema economico

All’inizio di questa settimana c’è stato un cambio di passo dell’escalation degli attriti tra la Russia e la EU insieme agli USA, che, da forti che erano, sono saliti a livello bruciante. L’eccidio compiuto dai soldati russi vicino Kiev con annessi stupri, torture e altre violenze di ogni genere oltreché i saccheggi, stanno rendendo ridicolo, se non provocatorio, che il Cremlino continui a negare quanto l’Armata Rossa sta facendo in Ucraina. Si tratta di una guerra vera e propria che vede ormai contrapposti oltre le due protagoniste, anche buona parte del mondo occidentale, l’Europa in prima linea. Di dialettica di guerra vera e propria si deve parlare nel definire gli scambi di battute al vetriolo tra Putin e i suoi omologhi del Vecchio Continente e non solo quelli. Con la disposizione perentoria di tornare a casa rivolta in blocco ai diplomatici russi attivi nelle capitali degli stati appartenenti alla EU, i contrasti esistenti tra quelle diverse realtà sono arrivati a un passo dalla violenza fisica. Quelle delegazioni ritornano alla base perché ritenute composte da persone non grate al paese ospitante. È questa la motivazione con la quale in Europa circa duecento diplomatici russi sono stati allontanati dalle loro sedi. La stessa è la più grave anche se la più generica perché sia tolto l’accredito a un delegato di un altro paese. Si ricorre a essa quando ormai due paesi intendono interrompere le relazioni radicalmente. Quindi se la EU non ancora è scesa in guerra contro la Russia, è a un passo dal farlo. La prima reazione del Cremlino è stata che si regolerà di conseguenza. L’escalation appena descritta ha stravolto ogni ipotesi di potersi sedere a un tavolo di trattative da parte di Putin e i capi dei governi occidentali: con quale spirito lo farebbero? C’è di più: i già logori rapporti commerciali tra i due blocchi addurranno conseguenze negative di tale portata che quanto è accaduto sinora sembrerà un gioco di società. Giá sono scattate misure straordinarie che rendono estremamente difficili da subito il transito dell’export di quel paese verso la EU, mercato di grande importanza per Mosca. Altrettanto accadrà ai prodotti del mondo occidentale destinati alla Russia. È molto increscioso ripeterlo, ma situazioni del genere sono bombe potenti già innescate e pronte a esplodere non appena qualcuno le sfiori semplicemente. Non è possibile passare oltre senza fare una considerazione sul comportamento di Francesco in questa vicenda. In termini stringati, quanto ha detto urbi et orbi può essere riassunto cosi:” dis armiamoci e partite”. A un capo di stato non si addicono comportamenti del genere nè tantomeno il prendere tempo per organizzare- parole sue – una missione ad actum in quelle contrade. Più di ogni altra conseguenza dannosa, ciò che più mette inquietudine in chi presiede alla progettazione di un nuovo assetto economico in occidente è che quanto si potrà materialmente realizzare nell’ immediato, sarà caratterizzato sempre e comunque da una accentuata precarietà dovuta alla dipendenza dall’estero. Essa, per quanto potrà essere affidabile, sarà sempre una spada di Damocle sul collo della vecchia Europa.Dice un vecchio adagio ” a mali estremi, rimedi estremi”. Il corollario napoletano di tale teorema è “avendo, potendo e pagando”. A questo punto diventa primario il problema finanziario, nell’immediato ancor più di quello economico. È opportuno richiamare, anche se solo per eccesso di zelo, all’attenzione di chiunque abbia a cuore queste vicende che, per assurdo che possa sembrare, chi sta pagando giorno dopo giorno il conto più che salato della campagna d’Ucraina armata da Putin è appunto l’occidente. Ciò in quanto è destinatario a ampio raggio dell’export di quel paese. Provoca angoscia già il solo pensare a come evolverà la situazione che l’umanità sta vivendo. Volendola accennare almeno a grandi linee, fin da adesso è facile intuire che buona parte della popolazione, già in condizione disagiata, per usare un eufemismo, continuerà la sua discesa. Al suo interno ce ne è una messa peggio, peraltro molto numerosa, che deve scegliere se mangiare a pranzo oppure a cena. Il carrello della spesa, come tutto ciò che rientra nelle esigenze primarie, è aumentato di prezzo per una serie di motivi, tra i principali l’aumento sproporzionato del costo dell’energia, seguito a ruota da quello delle materie prime. C’è di più, qualcosa che a memoria d’uomo non si ricordava: i produttori tengono fermo il prezzo mentre riducono la quantità di prodotto contenuto nella confezione. Di commercialmente scorretto non c’è niente, ma che ci si trovi di fronte a un segnale indiscutibile di impoverimento della popolazione è un fatto certo.

L’ inflazione, che nelle previsioni dei vari enti economici preposti al suo monitoraggio sarebbe dovuta scendere entro il prossimo anno intorno al 2%, sta correndo a gambe levate in tutto il mondo, avvicinandosi in alcuni paesi a una percentuale a doppia cifra. Per tentare di dare una descrizione efficace delle prospettive nell’ immediato o a un termine poco piu lungo, si può azzardare a definire tale stato di fatto come ordinaria amministrazione. È quello che verrà dopo, la ricostruzione dell’ Ucraina, che farà saltare verso l’alto l’indicatore della spesa pubblica. Le previsioni sono fosche fin d’ora, quando la guerra sta dilagando da circa un mese e mezzo. Quali saranno i numeri definitivi sarebbe poco idoneo cercare di indicarli fin d’ora ma certamente di proporzioni straordinarie. Sarà molto difficile reperire i fondi necessari anche perché non sussistono le condizioni soggettive che possano permettere agli USA di varare una seconda edizione del Piano Marshall.

Le guerre, purtroppo è risaputo, fanno vittime di ogni genere e distruzioni di beni diversi, e ciò succede da che mondo è mondo. Nella situazione attuale è forte il rischio che tra le vittime sul campo restino anche alcuni sistemi economici. Se non morti, molti di essi saranno feriti gravemente. Sarà necessario allora l’intervento di esperti della materia di alto profilo, sempreché saranno lasciati liberi di agire. Anche se dovesse filare tutto liscio, è bene che chi governa i paesi più colpiti si prepari adeguatamente a intraprendere una scalata pericolosa, dall’esito non scontato.