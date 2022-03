La guerra nelle parole del console dell’Ucraina a Napoli

«In questi giorni sono tornati in Ucraina 80mila cittadini. Speriamo che tutti vogliano combattere per proteggere la nostra patria. Da Napoli non sappiamo in quanti siano partiti, alcune decine, forse oltre cento, ma il numero esatto è difficile saperlo perché la comunità ucraina è molto grande, circa 25mila persone», ha detto il console dell’Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko, durante un incontro con la stampa. Poi Kovalenko ripete l’invito agli italiani perché partecipino alle operazioni sul fronte, ma aggiustando il tiro rispetto ai giorni scorsi: «Ci sono italiani che si vogliono arruolare? Non è possibile per le leggi italiane – ammette, stavolta, il console – ma non ci sono soltanto i soldati, ma anche medici, volontari e tante altre persone che possono dare una mano, devono contattare l’ambasciata a Roma o i nostri Consolati a Milano e Napoli. Possiamo dare tutte le informazioni e dobbiamo rispettare le leggi italiane. Se sarà possibile proteggere la nostra patria in questo modo lo faremo, ma nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana. Noi abbiamo spiegato a cittadini italiani e anche ad altri, stranieri, in che modo possono provvedere a dare un aiuto pratico alla nostra patria». L’avviso è ripetuto nel giorno in cui Putin ha invitato gli stranieri ad abbandonare l’Ucraina. «Secondo round dei negoziati? – commenta poi il console -. Per noi la cosa più importante è il cessate il fuoco e poi speriamo che si possa discutere».

Per l’arrivo dei profughi, invece: «Per chiunque venga al Consolato ( a Napoli in via Giovanni Porzio 4, telefono: 081 787 5433) contattiamo insieme all’Asl anche l’Ospedale del Mare. Adesso nel nostro ufficio lavora personale dell’Asl e dell’Ospedale del Mare, per eseguire il tampone rapido e ottenere la carta Stp (straniero temporaneamente presente)». I controlli anti Covid vengono svolti dalla Asl anche all’Ospedale del Mare, individuato come hub principale per l’arrivo dei profughi, prima che siano smistati nei centri di accoglienza messi a disposizione dal Comune di Napoli e dagli altri Comuni dell’area metropolitana. Dopo l’esecuzione del tampone, viene attribuita la carta Stp (stranieri temporaneamente presenti). Tutti i rifugiati, precisa Kovalenko, «vengono registrati compilando un modulo per la Questura e per ottenere tutti i documenti necessari, validi per un periodo limitato». Al Consolato ucraino sono giunte centinaia di richieste di persone in arrivo nel Sud Italia, non tutte però passeranno per Napoli. In molti infatti intendono ricongiungersi con familiari che risiedono in altre città dell’Italia meridionale, territorio su cui ha comunque competenza il Consolato generale dell’Ucraina a Napoli. «In questi giorni secondo i dati ufficiali abbiamo fuori dall’Ucraina 835mila rifugiati. Queste persone adesso sono in Polonia e in altri Paesi europei».

Il Comune di Napoli sta coordinando ad ampio raggio la rete di accoglienza dei profughi dall’Ucraina. Da oggi sarà ospitato presso il centro Regina Pacis di Quarto di don Gennaro Pagano il primo nucleo familiare composto da madre, padre e un bambino. «Napoli diventa protagonista dell’accoglienza del popolo ucraino su tutto il territorio regionale – dice l’assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese – garantendo un aiuto specifico ad ogni persona. Nella sistemazione delle famiglie in arrivo dall’Ucraina il Comune valorizzerà prima di tutto gli enti ecclesiastici e le comunità. Il Pio Monte della Misericordia ha messo a disposizione a Bacoli un’intera struttura già operativa per sei nuclei familiari con bambini disabili o che hanno bisogno di essere ospedalizzati. Per gestire i casi di emergenza renderemo operativa anche la nostra struttura di Marechiaro».

L’azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon ha dato la piena disponibilità a fornire assistenza pediatrica ospedaliera per ogni tipo di patologia a favore di bambini provenienti dall’Ucraina. Nell’ambito della definizione di una rete assistenziale e di percorsi umanitari tesi a garantire una offerta di salute il più ampia possibile, inoltre, è stato definito un accordo con l’Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Monaldi, per la Cardiochirurgia Pediatrica e con l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. La Fondazione Santobono-Pausilipon coordinerà il supporto delle varie associazioni umanitarie che si sono già proposte per assicurare ospitalità ed assistenza ai genitori dei piccoli pazienti. «Non interrompere le cure per i bambini cronici e oncologici, nonché fronteggiare le necessità assistenziali dei bambini che arrivano dai territori coinvolti dal conflitto è il nostro dovere e la nostra priorità», dice Rodolfo Conenna, dg dell’Aorn Santobono-Pausilipon.

In atrio, alta e imponente, attende i visitatori. È la statua della Concordia Augusta che, da oggi pomeriggio, è stata installata proprio all’ingresso del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Un gesto simbolico, voluto dal direttore del Mann, Paolo Giulierini, per accompagnare questa nuova e drammatica giornata di negoziati e guerra fra Russia e Ucraina. Ancora una volta, dall’arte antica proviene un messaggio di perenne attualità: la scultura marmorea della Concordia (dall’edificio di Eumachia, Pompei, I sec. d. C.) venne realizzata per celebrare la pace e la stabilità, che si candidavano a essere valori guida del principato augusteo dopo un periodo doloroso di guerre civili. Un messaggio che, scolpito nella pietra, ci parla soprattutto oggi. Lo spostamento della statua in Atrio sarà raccontato sui social del MANN con l’hashtag #Museumsagainstwar, lanciato dal Ministero della Cultura quando è stata invasa l’Ucraina. In tal senso e in comunione con la comunità ucraina presente sul territorio del Vomero, è stata organizzata una “preghiera per la pace” con una “fiaccolata silenziosa per le stade del quartiere collinare per dire NO ALLA GUERRA”, è la nota della Curia di Napoli, che dà appuntamento alle 18 alla parrocchia di San Gennaro in via Bernini, per un momento di preghiera e alle 18.30 a piazza Vanvitelli per la fiaccolata. E dopo la manifestazione alla Prefettura, la Rete Campana contro la Guerra torna in strada domani, con appuntamento alle 16.30 in piazza Vittoria, spostandosi «simbolicamente» dal Consolato russo a quello americano. «La Russia fermi da subito la devastante aggressione militare in territorio Ucraino – è la nota dei pacifisti -. L’Italia, ripudiando la guerra per mandato costituzionale, resti fuori dal conflitto, interrompendo l’invio di armi verso l’Ucraina. La diplomazia italiana, mantenendo una neutralità attiva, si adoperi per un’azione mirata alla cessazione immediata dei combattimenti ed alla costruzione di un percorso di pace reale». La Rete mette in discussione anche l’alleanza Nato «le cui basi, presenti sul nostro territorio, governano sistematicamente azioni militari verso l’Est dell’Europa e il Sud del Mediterraneo e i cui costi miliardari sottraggono risorse economiche per sanità, ricerca e istruzione: una macchina da guerra che spende mille miliardi l’anno in armamenti e con la sua politica di allargamento a Est contraddice gli impegni presi al momento dello scioglimento del patto di Varsavia dando un contributo determinante all’escalation della crisi con la Russia

