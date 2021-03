La guida ecologica diventa una moneta virtuale sulla nuova 500

Guidare, e invece di pensare ai costi, ricevere indietro due centesimi per ogni chilometro percorso, per premiare chi guida un veicolo elettrico. E’ questa l’idea alla base del sistema di remunerazione sviluppato dalla start-up green-tech Kiri Technologies con e-Mobility di Stellantis. Il sistema premia in 13 Paesi europei i guidatori di Nuova 500 assegnando loro KiriCoin, una moneta virtuale spendibile in un marketplace dedicato, tramite l’app Fiat. I guidatori con i migliori punteggi otterranno premi extra esclusivi come buoni Amazon, Apple Music, Netflix, Spotify e Zalando. Il progetto è stato presentato oggi in una web conference con Cristiano Fiorio, Brand Marketing Communication in Europe, Gabriele Catacchio, e-Mobility Program Manager, e Giorgio Neri, New 500 Commercial Launch Manager & Fiat e-Mobility Manager. Kiri, ovvero il nome giapponese della Paulownia l’albero che assorbe più CO2 in assoluto è stata fondata da Mauro Di Benedetto, Luca Rubino e Kai Schildhauer l’anno scorso nel Regno Unito, col motto “Think Big. Act Green”. Guidando le Nuove 500 connesse e dotate del nuovo sistema di infotainment, si ha la possibilità di accumulare KiriCoin in un portafoglio “virtuale” visualizzabile nell’app Fiat.

I dati di guida, come distanza e velocità, vengono inviati al cloud di Kiri e convertiti automaticamente in KiriCoin, grazie a un algoritmo realizzato da Kiri. Nel traffico urbano, con uno stile di guida normale, un chilometro equivale all’incirca a un KiriCoin e ogni KiriCoin vale 2 centesimi di euro. Ciò significa che, con una percorrenza di 10.000 chilometri all’anno in ambito urbano, si può accumulare l’equivalente di circa 150 euro. Una gratificazione per chi, guidando la Nuova 500, non genera CO2 nel rispetto dell’ambiente che potrà essere convertita in prodotti che operano nel settore della moda, degli accessori e del design e che credono fortemente nella sostenibilità. Inoltre coloro che avranno conseguito il miglior punteggio di eco:Score, una funzione dei servizi Uconnect Services che rileva, con un punteggio da 0 a 100, quanto sia efficiente lo stile di guida adottato, potranno accedere a ulteriori offerte extra.

Kiri garantirà a Stellantis tre primati assoluti nel settore automotive ai propri clienti: consentire di accumulare, per primi, una moneta digitale semplicemente guidando; dare loro accesso, per primi, a un marketplace dedicato alle offerte eco-friendly; e infine fornire ricompense extra per gli stili di guida più attenti all’ambiente individuati in base ai punteggi di eco:Score. Un modo pratico e concreto di vivere sostenibile, una svolta mirata a cambiare in meglio il nostro modo di guidare, il nostro modo di fare acquisti e di vivere come comunità con attenzione all’ambiente.

