La Guida per combattere il bullismo. L’ultimo lavoro scientifico del criminologo ischitano Alessio Romeo

di Salvatore Pignataro

“Bullismo. La guida” Youcanprint Edizioni è l’ultima interessante pubblicazione di Alessio Romeo, consulente esperto in Scienze Forensi, Investigative e Criminologiche. “Da quanto emerge dal rapporto Istat sul monitoraggio del fenomeno del bullismo nel 2021 – spiega l’autore del libro Alessio Romeo – scopriamo che 1 adolescente su 5 è vittima di bullismo o cyberbullismo. Se consideriamo la totalità degli studenti che frequentano le scuole superiori in tutta Italia, parliamo di numeri impressionanti. Le vittime per gran parte vengono scelte per il loro background etnico, per le loro preferenze sessuali o per disabilità. In questa guida ho racchiuso tutta la mia esperienza sul fenomeno. Un testo semplice ed intuitivo, capace di dare gli strumenti necessari a chiunque desideri affrontare il tema. Parlarne non basta, occorre agire!” Nell’ambito della articolata pubblicazione sono numerosi gli argomenti affrontati. Dalla definizione di bullismo alle sue varie forme, ma anche le cause e fattori di origine, il bullo e la vittima, gli spettatori, testimoni, ma anche il cyberbullismo, i social come arma a doppio taglio, le cyberpatologie ma anche cosa fare e come aiutare le vittime di questi fenomeni. Un volume che è possibile acquistare in tutte le librerie.

*Presidente regionale della Campania dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza