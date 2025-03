La Jaguar Type 00 avvistata sulle strade di Parigi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Jaguar Type 00 è stata avvistata nelle strade di Parigi per la prima volta dal suo reveal a Miami. Alcune celebrità di primissimo livello sono state immortalate mentre arrivavano nei luoghi più affascinanti della Fashion Week parigina, a bordo dell’inconfondibile e spettacolare vision concept car Jaguar.

Domenica, Barry Keoghan, attore irlandese e star di Saltburn, dopo aver assistito alla sfilata di Valentino, si è diretto verso il The Peninsula di Parigi. Il divo è stato visto mentre prendeva i bagagli prima di farsi strada tra la folla per recarsi al suo hotel.

Il giorno successivo, Jamie Dornan, attore, modello e musicista, è stato fotografato mentre si recava, a bordo della Type 00 all’iconico Hòtel Plaza Athènèe. Jamie ha salutato la folla prima di essere accompagnato all’interno dell’hotel per prepararsi alla sfilata di Loewe. Nella sua ultima apparizione durante la settimana della moda a Parigi, la star premio Oscar di Avatar e Avengers: End Game, Zoè Saldaña è stata vista in compagnia del marito, Marco Perego-Saldaña, prima di mostrarsi nuovamente al pubblico vestita con un elegante abito di YSL.

La Type 00 alla Fashion Week di Parigi non è passata inosservata sui social media, con una moltitudine di persone che si è avvicinata alla vettura per fare i propri video e non perdersi neanche un dettaglio del sorprendente design dell’auto. Mentre la Type 00 percorreva le strade di Parigi e arrivava nei luoghi prestabiliti con tutta la sua eleganza, ogni dubbio sulla sua autenticità è stato presto fugato. La Type 00 rappresenta un’anteprima di ciò che saranno le Jaguar del futuro, in cui il brand ha voluto recuperare l’originale filosofia concettuale del “Copy Nothing” del suo fondatore, Sir William Lyons. Nel dicembre 2024 la Type 00 ha fatto la sua prima apparizione in assoluto all’Art Week di Miami.

Il blu oltremare, fonte di ispirazione per la colorazione French Ultramarine della Type 00, è da sempre associato alle arti e alla cultura francese fin dall’epoca rinascimentale, quando era molto apprezzato per la sua originalità, rarità e prestigio.

Per arrivare alla definizione di una nuova finitura French Ultramarine, il team dei metariality designer Jaguar per ha preparato la Type 00 per la sua apparizione a Parigi collaborando con gli specialisti della verniciatura. Utilizzando un esclusivo pigmento Jaguar con l’aggiunta di un componente metallico, il colore mostra una finitura satinata che adorna perfettamente la forma unica e indomita della Type 00. Parigi ospiterà anche il nuovo luxury store Jaguar nel Golden Triangle, il cuore del quartiere della moda di lusso nell’8° arrondissement.

