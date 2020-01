La joint venture Reuben-Rizzo e De Carlini rileva la Rbd Armatori di Torre (con l’hotel La Palma di Capri)

RB/RD Armatori, società controllata da Reuben Brothers in joint venture con le famiglie Rizzo e De Carlini, ha completato l’acquisizione di Rbd Armatori, società armatoriale di Torre del Greco. E’ quanto si legge in un comnicato diffuso dalla RB/RD nel quale si precisa che “l’operazione è stata attuata nel contesto di una procedura di concordato fallimentare ai sensi della legge fallimentare italiana, sotto la supervisione e previa omologa da parte del Tribunale di Torre Annunziata. La proposta concordataria di RB|RD è stata considerata da tutte le parti coinvolte, ivi inclusi i creditori e i dipendenti, come la miglior soluzione possibile alla vicenda che ha riguardato RBD Armatori”.

RB|RD ha rilevato la maggior parte della flotta di Rbd: sette bulkers porta rinfuse e secche e una nave cisterna. Cinque navi cisterna sono state assegnate a uno dei principali creditori controllato da Pillarstone. La nuova società avrà la sua sede principale nella zona di Napoli e le attività commerciali faranno parte e saranno integrate nella più ampia organizzazione Reuben Brothers. Assieme alla Rbd, RB/RD ha acquisito le restanti attività di gruppo torrese. Queste includono il celebre hotel “La Palma” a Capri, dove – si fa sapere – saranno svolti importanti lavori di ristrutturazione. RB/RD è stata assistita da un team di avvocati italiani e internazionali di Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (GOP).