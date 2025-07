La Land Rover Defender si aggiorna, nuove tecnologie e design

ROMA (ITALPRESS) – La Land Rover Defender 4×4 si aggiorna, in arrivo nuove finiture, design e miglioramenti tecnologici sui modelli 90, 110 e 130, inclusa la Defender OCTA. Gli aggiornamenti della gamma Defender includono un nuovo design dei fari anteriori, caratterizzati da una distintiva grafica una volta accesi, fendinebbia di serie e gruppi ottici posteriori a filo con lenti fumé.

La nuova palette di colori e finiture esterne comprende le tinte Woolstone Green e Borasco Grey ed è completata da dettagli e materiali aggiornati. All’interno, un touchscreen più grande, da 13,1″ offre un controllo ancora più intuitivo dell’infotainment. Gli aggiornamenti tecnologici offrono per la prima volta l’Adaptive Off-Road Cruise Control in opzione sulla Defender1, rendendo ancora più facile e comodo affrontare i terreni più impegnativi.

Inoltre, la Defender 130 è ora disponibile con un compressore d’aria integrato opzionale, per regolare facilmente la pressione degli pneumatici ovunque si renda necessario. OCTA, la Defender dalle prestazioni estreme, beneficia, con gli ultimi aggiornamenti, di un nuovo ed esclusivo colore esterno Sargasso Blue e di accenti tattili in Textured Graphite. Per i modelli OCTA e 5.0 V8, è prevista anche una finitura Patagonia White Matte Wrap disponibile dalla fine del 2025.

“A più di cinque anni dal lancio, Defender vanta un costante successo – commenta Mark Cameron, Managing Director di Defender -. Con un lignaggio che risale alla prima Serie I del 1948, la Defender continua a conquistare l’immaginazione dei nostri clienti. La gamma oggi è ancora più vasta, dalla commerciale Hard Top all’epica Defender OCTA. Con la produzione a pieno regime per soddisfare la domanda, le ultime modifiche fanno parte del nostro continuo impegno per rendere le avventure sempre più soddisfacenti. Nuovi miglioramenti del design, nuovi colori e una gamma ampliata di accessori danno seguito all’aggiornamento completo Defender dello scorso anno, garantendo che la nostra iconica 4×4 sia la migliore di sempre”.

