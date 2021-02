La Lazio batte il Cagliari, Roma agganciata al 4° posto

ROMA (ITALPRESS) – Alla Lazio basta un solo gol per vincere contro il Cagliari il posticipo della 21esima giornata della Serie A. Decisiva la rete di Immobile al 61′, che regala ai capitolini il sesto successo di fila in campionato: risultato finale 1-0. I sardi non strappano i tre punti dal 7 novembre 2020. Eppure per tutto il primo tempo avevano retto l’onda d’urto della Lazio. E all’intervallo il pareggio è il risultato più giusto per quello visto in campo. La pioggia incessante, che si abbatte sull’Olimpico di Roma, rende pesante il terreno di gioco. Il Cagliari, comunque, chiude bene gli spazi e costringe i padroni di casa a cercare le vie centrali. La squadra di Di Francesco si rende pericolosa dopo venti minuti con la chance di Rugani di testa, su punizione di Nainggolan. Quella di Inzaghi, invece, si sveglia nel finale di frazione e ha due occasioni per trovare il vantaggio. Ma è Cragno a sbarrare la strada salvando, con le sue parate, le conclusioni di Luis Alberto e Immobile.

Certamente più vivace il secondo tempo. Subito in avvio, una grande disattenzione della Lazio per poco non regala la rete del vantaggio a Marin: il suo tiro finisce sopra la traversa di pochissimo. Risponde immediatamente Immobile, ancora vicino al gol e nuovamente murato dall’ottimo Cragno. Il portiere però nulla può al 61′ quando l’attaccante napoletano, ben servito da Milinkovic-Savic, concretizza l’1-0 di sinistro. Lo svantaggio colpisce il Cagliari, che si scuote alla ricerca del pareggio. Interessante l’iniziativa per la conclusione di Pavoletti, Lazzari salva tutto in scivolata. Poi Pereiro, appena entrato, spara alto un’altra chance. Tanto basta ai biancocelesti per portare a casa la sesta vittoria consecutiva, che li lancia al quarto posto, a quota 40, al pari della Roma. Sprofonda il Cagliari, che non vince da quattordici partite consecutive e resta al terzultimo posto in classifica.

